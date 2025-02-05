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Wrapped Vana 价格 (WVANA)

USD

Wrapped Vana (WVANA) 实时价格图表

$6.55
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-0.10%(1D)

今天 Wrapped Vana (WVANA) 的价格

今天 Wrapped Vana (WVANA) 的实时价格为 6.55 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WVANA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Vana 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 465.73K USD
- Wrapped Vana 当天价格变化为 -0.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Vana (WVANA) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Vana 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.007081914538587
在过去30天内，Wrapped Vana 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.0913513900
在过去60天内，Wrapped Vana 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wrapped Vana 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.007081914538587-0.10%
30天$ -4.0913513900-62.46%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped Vana (WVANA) 价格分析

Wrapped Vana 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 6.07
$ 6.07$ 6.07

$ 6.65
$ 6.65$ 6.65

$ 18.07
$ 18.07$ 18.07

-0.42%

-0.10%

-26.01%

Wrapped Vana (WVANA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 465.73K
$ 465.73K$ 465.73K

0.00
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什么是Wrapped Vana (WVANA)

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Wrapped Vana (WVANA) 资源

官网

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WVANA 兑换为当地货币

1 WVANA 兑换 AUD
A$10.48
1 WVANA 兑换 GBP
5.24
1 WVANA 兑换 EUR
6.288
1 WVANA 兑换 USD
$6.55
1 WVANA 兑换 MYR
RM29.0165
1 WVANA 兑换 TRY
235.538
1 WVANA 兑换 JPY
¥1,003.984
1 WVANA 兑换 RUB
659.5195
1 WVANA 兑换 INR
570.7015
1 WVANA 兑换 IDR
Rp107,377.032
1 WVANA 兑换 PHP
380.6205
1 WVANA 兑换 EGP
￡E.329.334
1 WVANA 兑换 BRL
R$37.6625
1 WVANA 兑换 CAD
C$9.3665
1 WVANA 兑换 BDT
794.777
1 WVANA 兑换 NGN
11,008.3885
1 WVANA 兑换 UAH
272.0215
1 WVANA 兑换 VES
Bs379.9
1 WVANA 兑换 PKR
Rs1,817.887
1 WVANA 兑换 KZT
3,386.743
1 WVANA 兑换 THB
฿220.997
1 WVANA 兑换 TWD
NT$215.4295
1 WVANA 兑换 CHF
Fr5.895
1 WVANA 兑换 HKD
HK$50.959
1 WVANA 兑换 MAD
.د.م65.631