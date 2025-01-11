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Wrapped Unit0 价格 (WUNIT0)

USD

Wrapped Unit0 (WUNIT0) 实时价格图表

$0.673265
$0.673265$0.673265
+1.50%(1D)

今天 Wrapped Unit0 (WUNIT0) 的价格

今天 Wrapped Unit0 (WUNIT0) 的实时价格为 0.673265 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WUNIT0 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Unit0 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.80K USD
- Wrapped Unit0 当天价格变化为 +1.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Unit0 (WUNIT0) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Unit0 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01053562
在过去30天内，Wrapped Unit0 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Wrapped Unit0 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wrapped Unit0 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01053562+1.59%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped Unit0 (WUNIT0) 价格分析

Wrapped Unit0 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.642147
$ 0.642147$ 0.642147

$ 0.675198
$ 0.675198$ 0.675198

$ 0.874743
$ 0.874743$ 0.874743

+0.16%

+1.59%

-6.05%

Wrapped Unit0 (WUNIT0) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.80K
$ 14.80K$ 14.80K

0.00
0.00 0.00

什么是Wrapped Unit0 (WUNIT0)

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WUNIT0 兑换为当地货币

1 WUNIT0 兑换 AUD
A$1.0906893
1 WUNIT0 兑换 GBP
0.54534465
1 WUNIT0 兑换 EUR
0.65306705
1 WUNIT0 兑换 USD
$0.673265
1 WUNIT0 兑换 MYR
RM3.02295985
1 WUNIT0 兑换 TRY
23.8470463
1 WUNIT0 兑换 JPY
¥106.2546823
1 WUNIT0 兑换 RUB
68.8346136
1 WUNIT0 兑换 INR
57.9950471
1 WUNIT0 兑换 IDR
Rp10,859.11138295
1 WUNIT0 兑换 PHP
39.5071902
1 WUNIT0 兑换 EGP
￡E.34.03354575
1 WUNIT0 兑换 BRL
R$4.11364915
1 WUNIT0 兑换 CAD
C$0.9695016
1 WUNIT0 兑换 BDT
82.1248647
1 WUNIT0 兑换 NGN
1,043.8165907
1 WUNIT0 兑换 UAH
28.4656442
1 WUNIT0 兑换 VES
Bs35.683045
1 WUNIT0 兑换 PKR
Rs187.48410455
1 WUNIT0 兑换 KZT
355.2819405
1 WUNIT0 兑换 THB
฿23.3622955
1 WUNIT0 兑换 TWD
NT$22.26487355
1 WUNIT0 兑换 CHF
Fr0.61267115
1 WUNIT0 兑换 HKD
HK$5.2380017
1 WUNIT0 兑换 MAD
.د.م6.7595806