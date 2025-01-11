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Wrapped Tron 价格 (WTRX)

USD

Wrapped Tron (WTRX) 实时价格图表

$0.239632
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-1.70%(1D)

今天 Wrapped Tron (WTRX) 的价格

今天 Wrapped Tron (WTRX) 的实时价格为 0.239632 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WTRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Tron 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 103.36M USD
- Wrapped Tron 当天价格变化为 -1.78%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Tron (WTRX) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Tron 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004344998404985
在过去30天内，Wrapped Tron 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0372167906
在过去60天内，Wrapped Tron 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1073541295
在过去90天内，Wrapped Tron 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.07669426398028935

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.004344998404985-1.78%
30天$ -0.0372167906-15.53%
60天$ +0.1073541295+44.80%
90天$ +0.07669426398028935+47.07%

Wrapped Tron (WTRX) 价格分析

Wrapped Tron 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.237077
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$ 0.24501
$ 0.24501$ 0.24501

$ 0.437931
$ 0.437931$ 0.437931

+0.50%

-1.78%

-10.60%

Wrapped Tron (WTRX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 103.36M
$ 103.36M$ 103.36M

0.00
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什么是Wrapped Tron (WTRX)

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Wrapped Tron (WTRX) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Tron (WTRX) 的其他问题

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WTRX 兑换为当地货币

1 WTRX 兑换 AUD
A$0.38820384
1 WTRX 兑换 GBP
0.19410192
1 WTRX 兑换 EUR
0.23244304
1 WTRX 兑换 USD
$0.239632
1 WTRX 兑换 MYR
RM1.07594768
1 WTRX 兑换 TRY
8.48776544
1 WTRX 兑换 JPY
¥37.81872224
1 WTRX 兑换 RUB
24.49997568
1 WTRX 兑换 INR
20.64190048
1 WTRX 兑换 IDR
Rp3,865.03171696
1 WTRX 兑换 PHP
14.06160576
1 WTRX 兑换 EGP
￡E.12.1133976
1 WTRX 兑换 BRL
R$1.46415152
1 WTRX 兑换 CAD
C$0.34507008
1 WTRX 兑换 BDT
29.23031136
1 WTRX 兑换 NGN
371.52066016
1 WTRX 兑换 UAH
10.13164096
1 WTRX 兑换 VES
Bs12.700496
1 WTRX 兑换 PKR
Rs66.73032304
1 WTRX 兑换 KZT
126.4538064
1 WTRX 兑换 THB
฿8.3152304
1 WTRX 兑换 TWD
NT$7.92463024
1 WTRX 兑换 CHF
Fr0.21806512
1 WTRX 兑换 HKD
HK$1.86433696
1 WTRX 兑换 MAD
.د.م2.40590528