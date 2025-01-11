Wrapped TON 图标

Wrapped TON 价格 (WTON)

USD

Wrapped TON (WTON) 实时价格图表

$5.21
$5.21$5.21
-0.40%(1D)

今天 Wrapped TON (WTON) 的价格

今天 Wrapped TON (WTON) 的实时价格为 5.21 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WTON 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped TON 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 431.09 USD
- Wrapped TON 当天价格变化为 -0.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 WTON兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 WTON 价格信息的首选平台。

Wrapped TON (WTON) 价格表现 USD

今天内，Wrapped TON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.024194451159785
在过去30天内，Wrapped TON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.8793875640
在过去60天内，Wrapped TON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wrapped TON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.024194451159785-0.46%
30天$ -0.8793875640-16.87%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped TON (WTON) 价格分析

Wrapped TON 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.11
$ 5.11$ 5.11

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

$ 7.01
$ 7.01$ 7.01

+1.74%

-0.46%

-9.39%

Wrapped TON (WTON) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 431.09
$ 431.09$ 431.09

0.00
0.00 0.00

什么是Wrapped TON (WTON)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

大家还在问：关于 Wrapped TON (WTON) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

WTON 兑换为当地货币

1 WTON 兑换 AUD
A$8.4402
1 WTON 兑换 GBP
4.2201
1 WTON 兑换 EUR
5.0537
1 WTON 兑换 USD
$5.21
1 WTON 兑换 MYR
RM23.3929
1 WTON 兑换 TRY
184.5382
1 WTON 兑换 JPY
¥822.2422
1 WTON 兑换 RUB
532.6704
1 WTON 兑换 INR
448.7894
1 WTON 兑换 IDR
Rp84,032.2463
1 WTON 兑换 PHP
305.7228
1 WTON 兑换 EGP
￡E.263.3655
1 WTON 兑换 BRL
R$31.8331
1 WTON 兑换 CAD
C$7.5024
1 WTON 兑换 BDT
635.5158
1 WTON 兑换 NGN
8,077.4798
1 WTON 兑换 UAH
220.2788
1 WTON 兑换 VES
Bs276.13
1 WTON 兑换 PKR
Rs1,450.8287
1 WTON 兑换 KZT
2,749.317
1 WTON 兑换 THB
฿180.787
1 WTON 兑换 TWD
NT$172.2947
1 WTON 兑换 CHF
Fr4.7411
1 WTON 兑换 HKD
HK$40.5338
1 WTON 兑换 MAD
.د.م52.3084