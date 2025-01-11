Wrapped TAO 价格 (WTAO)
今天 Wrapped TAO (WTAO) 的实时价格为 428.72 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WTAO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped TAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.59M USD
- Wrapped TAO 当天价格变化为 -6.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -29.3962328323844。
在过去30天内，Wrapped TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -126.7667591520。
在过去60天内，Wrapped TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -105.3136103520。
在过去90天内，Wrapped TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -239.4973523364122。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -29.3962328323844
|-6.41%
|30天
|$ -126.7667591520
|-29.56%
|60天
|$ -105.3136103520
|-24.56%
|90天
|$ -239.4973523364122
|-35.84%
Wrapped TAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
-6.41%
-24.29%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WTAO 兑换 AUD
A$694.5264
|1 WTAO 兑换 GBP
￡347.2632
|1 WTAO 兑换 EUR
€415.8584
|1 WTAO 兑换 USD
$428.72
|1 WTAO 兑换 MYR
RM1,924.9528
|1 WTAO 兑换 TRY
₺15,185.2624
|1 WTAO 兑换 JPY
¥67,660.5904
|1 WTAO 兑换 RUB
₽43,832.3328
|1 WTAO 兑换 INR
₹36,929.9408
|1 WTAO 兑换 IDR
Rp6,914,837.7416
|1 WTAO 兑换 PHP
₱25,157.2896
|1 WTAO 兑换 EGP
￡E.21,671.796
|1 WTAO 兑换 BRL
R$2,619.4792
|1 WTAO 兑换 CAD
C$617.3568
|1 WTAO 兑换 BDT
৳52,295.2656
|1 WTAO 兑换 NGN
₦664,678.9136
|1 WTAO 兑换 UAH
₴18,126.2816
|1 WTAO 兑换 VES
Bs22,722.16
|1 WTAO 兑换 PKR
Rs119,385.6584
|1 WTAO 兑换 KZT
₸226,235.544
|1 WTAO 兑换 THB
฿14,876.584
|1 WTAO 兑换 TWD
NT$14,177.7704
|1 WTAO 兑换 CHF
Fr390.1352
|1 WTAO 兑换 HKD
HK$3,335.4416
|1 WTAO 兑换 MAD
.د.م4,304.3488