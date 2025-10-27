Wrapped TAC（WTAC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00516063 24H最高价 $ 0.005765 历史最高 $ 0.0173277 最低价 $ 0.00423194 涨跌幅（1H） -0.67% 涨跌幅（1D） +2.65% 漲跌幅（7D） +16.65%

Wrapped TAC（WTAC）当前实时价格为 $0.00557362。过去 24 小时内，WTAC 的交易价格在 $ 0.00516063 至 $ 0.005765 之间波动，市场活跃度显著。WTAC 的历史最高价为 $ 0.0173277，历史最低价为 $ 0.00423194。

从短期表现来看，WTAC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.67%，过去 24 小时内变动为 +2.65%，过去 7 天内累计变动为 +16.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped TAC（WTAC）市场信息

市值 $ 1.51M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.51M 流通量 271.58M 总供应量 271,578,178.5639185

Wrapped TAC 的当前市值为 $ 1.51M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WTAC 的流通量为 271.58M，总供应量是 271578178.5639185，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.51M。