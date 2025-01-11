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Wrapped Syscoin 价格 (WSYS)

USD

Wrapped Syscoin (WSYS) 实时价格图表

$0.109851
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-0.10%(1D)

今天 Wrapped Syscoin (WSYS) 的价格

今天 Wrapped Syscoin (WSYS) 的实时价格为 0.109851 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WSYS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Syscoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.87K USD
- Wrapped Syscoin 当天价格变化为 -0.12%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Syscoin (WSYS) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Syscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001411562478572
在过去30天内，Wrapped Syscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0289743107
在过去60天内，Wrapped Syscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0053514354
在过去90天内，Wrapped Syscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00766290247990485

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0001411562478572-0.12%
30天$ -0.0289743107-26.37%
60天$ +0.0053514354+4.87%
90天$ +0.00766290247990485+7.50%

Wrapped Syscoin (WSYS) 价格分析

Wrapped Syscoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.1017
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$ 0.113081
$ 0.113081$ 0.113081

$ 4.83
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+1.93%

-0.12%

-10.23%

Wrapped Syscoin (WSYS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 18.87K
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什么是Wrapped Syscoin (WSYS)

This is a wrapped version of Syscoin to be traded on all non-native Dexes. Syscoin is a long established crypto-currency that has been in circulation since 2014. It is a dual-chain, with a 90% core compliant Bitcoin fork running along side our NEVM, which is a full Geth node EVM. Both sides are merge-mined with Bitcoin's PoW for security and we implement chain-locks on our Masternode layer to fully inherit this security and add finality ~15sec after each block. This design is deliberate so as to be the base layer for the oncoming ZKP evolution. Syscoin is a rollup-centric modular chain where all scalability will happen on it's upper layers and the base will be used for settlement.

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Wrapped Syscoin (WSYS) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Syscoin (WSYS) 的其他问题

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WSYS 兑换为当地货币

1 WSYS 兑换 AUD
A$0.17795862
1 WSYS 兑换 GBP
0.08897931
1 WSYS 兑换 EUR
0.10655547
1 WSYS 兑换 USD
$0.109851
1 WSYS 兑换 MYR
RM0.49323099
1 WSYS 兑换 TRY
3.89092242
1 WSYS 兑换 JPY
¥17.33668482
1 WSYS 兑换 RUB
11.23116624
1 WSYS 兑换 INR
9.46256514
1 WSYS 兑换 IDR
Rp1,771.79007453
1 WSYS 兑换 PHP
6.44605668
1 WSYS 兑换 EGP
￡E.5.55296805
1 WSYS 兑换 BRL
R$0.67118961
1 WSYS 兑换 CAD
C$0.15818544
1 WSYS 兑换 BDT
13.39962498
1 WSYS 兑换 NGN
170.31079338
1 WSYS 兑换 UAH
4.64450028
1 WSYS 兑换 VES
Bs5.822103
1 WSYS 兑换 PKR
Rs30.59020797
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NT$3.63277257
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Fr0.09996441
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HK$0.85464078
1 WSYS 兑换 MAD
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