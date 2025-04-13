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Wrapped stASTR 价格 (WSTASTR)

USD

Wrapped stASTR (WSTASTR) 实时价格图表

$0.02666862
$0.02666862$0.02666862
+3.50%(1D)

今天 Wrapped stASTR (WSTASTR) 的价格

今天 Wrapped stASTR (WSTASTR) 的实时价格为 0.02668933 USD。目前其市值为 $ 793.63K USD。WSTASTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped stASTR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Wrapped stASTR 当天价格变化为 +3.62%
- 其循环供应量为 29.74M USD

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Wrapped stASTR (WSTASTR) 价格表现 USD

今天内，Wrapped stASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00093179
在过去30天内，Wrapped stASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0037626911
在过去60天内，Wrapped stASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wrapped stASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00093179+3.62%
30天$ -0.0037626911-14.09%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped stASTR (WSTASTR) 价格分析

Wrapped stASTR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02575755
$ 0.02575755$ 0.02575755

$ 0.02737104
$ 0.02737104$ 0.02737104

$ 0.03544925
$ 0.03544925$ 0.03544925

-0.78%

+3.62%

+1.02%

Wrapped stASTR (WSTASTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 793.63K
$ 793.63K$ 793.63K

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29.74M
29.74M 29.74M

什么是Wrapped stASTR (WSTASTR)

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

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Wrapped stASTR (WSTASTR) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped stASTR (WSTASTR) 的其他问题

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WSTASTR 兑换为当地货币

1 WSTASTR 兑换 VND
684.34111053
1 WSTASTR 兑换 AUD
A$0.0424360347
1 WSTASTR 兑换 GBP
0.0202838908
1 WSTASTR 兑换 EUR
0.0234866104
1 WSTASTR 兑换 USD
$0.02668933
1 WSTASTR 兑换 MYR
RM0.1179668386
1 WSTASTR 兑换 TRY
1.0157958998
1 WSTASTR 兑换 JPY
¥3.8301857483
1 WSTASTR 兑换 RUB
2.2200184694
1 WSTASTR 兑换 INR
2.2942148068
1 WSTASTR 兑换 IDR
Rp444.8219887378
1 WSTASTR 兑换 KRW
37.9108587985
1 WSTASTR 兑换 PHP
1.5260958894
1 WSTASTR 兑换 EGP
￡E.1.3686288424
1 WSTASTR 兑换 BRL
R$0.1563994738
1 WSTASTR 兑换 CAD
C$0.0368312754
1 WSTASTR 兑换 BDT
3.2360812625
1 WSTASTR 兑换 NGN
42.4312306206
1 WSTASTR 兑换 UAH
1.1025362223
1 WSTASTR 兑换 VES
Bs1.89494243
1 WSTASTR 兑换 PKR
Rs7.4674076407
1 WSTASTR 兑换 KZT
13.7642212676
1 WSTASTR 兑换 THB
฿0.8932918751
1 WSTASTR 兑换 TWD
NT$0.8639336121
1 WSTASTR 兑换 AED
د.إ0.0979498411
1 WSTASTR 兑换 CHF
Fr0.0216183573
1 WSTASTR 兑换 HKD
HK$0.2068423075
1 WSTASTR 兑换 MAD
.د.م0.2476769824
1 WSTASTR 兑换 MXN
$0.541793399