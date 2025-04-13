Wrapped stASTR 价格 (WSTASTR)
今天 Wrapped stASTR (WSTASTR) 的实时价格为 0.02668933 USD。目前其市值为 $ 793.63K USD。WSTASTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped stASTR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Wrapped stASTR 当天价格变化为 +3.62%
- 其循环供应量为 29.74M USD
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今天内，Wrapped stASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00093179。
在过去30天内，Wrapped stASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0037626911。
在过去60天内，Wrapped stASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Wrapped stASTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00093179
|+3.62%
|30天
|$ -0.0037626911
|-14.09%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Wrapped stASTR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.78%
+3.62%
+1.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WSTASTR 兑换 VND
₫684.34111053
|1 WSTASTR 兑换 AUD
A$0.0424360347
|1 WSTASTR 兑换 GBP
￡0.0202838908
|1 WSTASTR 兑换 EUR
€0.0234866104
|1 WSTASTR 兑换 USD
$0.02668933
|1 WSTASTR 兑换 MYR
RM0.1179668386
|1 WSTASTR 兑换 TRY
₺1.0157958998
|1 WSTASTR 兑换 JPY
¥3.8301857483
|1 WSTASTR 兑换 RUB
₽2.2200184694
|1 WSTASTR 兑换 INR
₹2.2942148068
|1 WSTASTR 兑换 IDR
Rp444.8219887378
|1 WSTASTR 兑换 KRW
₩37.9108587985
|1 WSTASTR 兑换 PHP
₱1.5260958894
|1 WSTASTR 兑换 EGP
￡E.1.3686288424
|1 WSTASTR 兑换 BRL
R$0.1563994738
|1 WSTASTR 兑换 CAD
C$0.0368312754
|1 WSTASTR 兑换 BDT
৳3.2360812625
|1 WSTASTR 兑换 NGN
₦42.4312306206
|1 WSTASTR 兑换 UAH
₴1.1025362223
|1 WSTASTR 兑换 VES
Bs1.89494243
|1 WSTASTR 兑换 PKR
Rs7.4674076407
|1 WSTASTR 兑换 KZT
₸13.7642212676
|1 WSTASTR 兑换 THB
฿0.8932918751
|1 WSTASTR 兑换 TWD
NT$0.8639336121
|1 WSTASTR 兑换 AED
د.إ0.0979498411
|1 WSTASTR 兑换 CHF
Fr0.0216183573
|1 WSTASTR 兑换 HKD
HK$0.2068423075
|1 WSTASTR 兑换 MAD
.د.م0.2476769824
|1 WSTASTR 兑换 MXN
$0.541793399