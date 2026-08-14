Wrapped SpaceX xStock 今日价格

Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) 今日实时价格为 $ 142.5，过去 24 小时内变化了 2.86%。当前 WSPCXX 兑 USD 的汇率为 $ 142.5 每 WSPCXX。

Wrapped SpaceX xStock 目前市值在 $ 201,205 排名第 #-，流通供应量为 -- WSPCXX。过去 24 小时内，WSPCXX 的交易价格在 $ 140.0（低点）和 $ 146.62（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 148.99，而历史最低价为 $ 114.05。

短期表现方面，WSPCXX 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +22.42%。过去一天，总交易量达到 $ 127.31K。

Wrapped SpaceX xStock（WSPCXX）市场信息

市值 $ 201.21K$ 201.21K $ 201.21K 成交量（24H） $ 127.31K$ 127.31K $ 127.31K 完全稀释市值 $ 201.21K$ 201.21K $ 201.21K 流通量 ---- -- 总供应量 1,411.951499360207 1,411.951499360207 1,411.951499360207

Wrapped SpaceX xStock 的当前市值为 $ 201.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 127.31K。WSPCXX 的流通量为 --，总供应量是 1411.951499360207，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 201.21K。