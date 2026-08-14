Wrapped SOPH 今日价格

Wrapped SOPH (WSOPH) 今日实时价格为 $ 0.00443672，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WSOPH 兑 USD 的汇率为 $ 0.00443672 每 WSOPH。

Wrapped SOPH 目前市值在 $ 57,041 排名第 #-，流通供应量为 13.62M WSOPH。过去 24 小时内，WSOPH 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.050275，而历史最低价为 $ 0.00437646。

短期表现方面，WSOPH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 9.04。

Wrapped SOPH（WSOPH）市场信息

市值 $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K 成交量（24H） $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 完全稀释市值 $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K 流通量 13.62M 13.62M 13.62M 总供应量 13,623,415.74004253 13,623,415.74004253 13,623,415.74004253

Wrapped SOPH 的当前市值为 $ 57.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.04。WSOPH 的流通量为 13.62M，总供应量是 13623415.74004253，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.05K。