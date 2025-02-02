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Wrapped Sonic 价格 (WS)

USD

Wrapped Sonic (WS) 实时价格图表

$0.518831
$0.518831$0.518831
-10.10%(1D)

今天 Wrapped Sonic (WS) 的价格

今天 Wrapped Sonic (WS) 的实时价格为 0.518831 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Sonic 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 35.62M USD
- Wrapped Sonic 当天价格变化为 -10.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Sonic (WS) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Sonic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0583245298098682
在过去30天内，Wrapped Sonic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1897797672
在过去60天内，Wrapped Sonic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wrapped Sonic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0583245298098682-10.10%
30天$ -0.1897797672-36.57%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped Sonic (WS) 价格分析

Wrapped Sonic 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.518824
$ 0.518824$ 0.518824

$ 0.598812
$ 0.598812$ 0.598812

$ 0.915378
$ 0.915378$ 0.915378

-1.21%

-10.10%

-3.70%

Wrapped Sonic (WS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.62M
$ 35.62M$ 35.62M

0.00
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什么是Wrapped Sonic (WS)

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Wrapped Sonic (WS) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Sonic (WS) 的其他问题

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WS 兑换为当地货币

1 WS 兑换 AUD
A$0.8301296
1 WS 兑换 GBP
0.4150648
1 WS 兑换 EUR
0.49807776
1 WS 兑换 USD
$0.518831
1 WS 兑换 MYR
RM2.30879795
1 WS 兑换 TRY
18.5222667
1 WS 兑换 JPY
¥80.5225712
1 WS 兑换 RUB
51.14117167
1 WS 兑换 INR
44.9826477
1 WS 兑换 IDR
Rp8,505.42486864
1 WS 兑换 PHP
30.31010702
1 WS 兑换 EGP
￡E.26.05569282
1 WS 兑换 BRL
R$3.02997304
1 WS 兑换 CAD
C$0.75230495
1 WS 兑换 BDT
63.24031059
1 WS 兑换 NGN
801.90000529
1 WS 兑换 UAH
21.62487608
1 WS 兑换 VES
Bs30.092198
1 WS 兑换 PKR
Rs144.68121266
1 WS 兑换 KZT
268.68182166
1 WS 兑换 THB
฿17.53129949
1 WS 兑换 TWD
NT$17.09029314
1 WS 兑换 CHF
Fr0.47213621
1 WS 兑换 HKD
HK$4.04169349
1 WS 兑换 MAD
.د.م5.20387493