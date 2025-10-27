Wrapped SOMI（WSOMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.502766 $ 0.502766 $ 0.502766 24H最低价 $ 0.557571 $ 0.557571 $ 0.557571 24H最高价 24H最低价 $ 0.502766$ 0.502766 $ 0.502766 24H最高价 $ 0.557571$ 0.557571 $ 0.557571 历史最高 $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 最低价 $ 0.462579$ 0.462579 $ 0.462579 涨跌幅（1H） +1.15% 涨跌幅（1D） +3.66% 漲跌幅（7D） +5.20% 漲跌幅（7D） +5.20%

Wrapped SOMI（WSOMI）当前实时价格为 $0.533187。过去 24 小时内，WSOMI 的交易价格在 $ 0.502766 至 $ 0.557571 之间波动，市场活跃度显著。WSOMI 的历史最高价为 $ 1.81，历史最低价为 $ 0.462579。

从短期表现来看，WSOMI 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.15%，过去 24 小时内变动为 +3.66%，过去 7 天内累计变动为 +5.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped SOMI（WSOMI）市场信息

市值 $ 21.51M$ 21.51M $ 21.51M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.48M$ 21.48M $ 21.48M 流通量 40.31M 40.31M 40.31M 总供应量 40,259,979.71859021 40,259,979.71859021 40,259,979.71859021

Wrapped SOMI 的当前市值为 $ 21.51M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WSOMI 的流通量为 40.31M，总供应量是 40259979.71859021，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.48M。