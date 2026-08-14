Wrapped Sandisk Corporation xStock 今日价格

Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) 今日实时价格为 $ 1,629.2，过去 24 小时内变化了 20.56%。当前 WSNDKX 兑 USD 的汇率为 $ 1,629.2 每 WSNDKX。

Wrapped Sandisk Corporation xStock 目前市值在 $ 178,711 排名第 #-，流通供应量为 -- WSNDKX。过去 24 小时内，WSNDKX 的交易价格在 $ 1,333.31（低点）和 $ 1,622.83（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,640.68，而历史最低价为 $ 1,190.67。

短期表现方面，WSNDKX 在过去一小时内波动了 +0.97%，过去7 天内波动了 +26.15%。过去一天，总交易量达到 $ 238.83K。

Wrapped Sandisk Corporation xStock（WSNDKX）市场信息

市值 $ 178.71K$ 178.71K $ 178.71K 成交量（24H） $ 238.83K$ 238.83K $ 238.83K 完全稀释市值 $ 178.71K$ 178.71K $ 178.71K 流通量 ---- -- 总供应量 109.693848466119 109.693848466119 109.693848466119

Wrapped Sandisk Corporation xStock 的当前市值为 $ 178.71K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 238.83K。WSNDKX 的流通量为 --，总供应量是 109.693848466119，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 178.71K。