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Wrapped ROSE 价格 (WROSE)

USD

Wrapped ROSE (WROSE) 实时价格图表

$0.073884
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-2.50%(1D)

今天 Wrapped ROSE (WROSE) 的价格

今天 Wrapped ROSE (WROSE) 的实时价格为 0.073884 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WROSE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped ROSE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 26.10K USD
- Wrapped ROSE 当天价格变化为 -2.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped ROSE (WROSE) 价格表现 USD

今天内，Wrapped ROSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00189831432121994
在过去30天内，Wrapped ROSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0266471290
在过去60天内，Wrapped ROSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0084754183
在过去90天内，Wrapped ROSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00253088026625379

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00189831432121994-2.50%
30天$ -0.0266471290-36.06%
60天$ -0.0084754183-11.47%
90天$ +0.00253088026625379+3.55%

Wrapped ROSE (WROSE) 价格分析

Wrapped ROSE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.072011
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$ 0.077481
$ 0.077481$ 0.077481

$ 0.185862
$ 0.185862$ 0.185862

+0.38%

-2.50%

-17.04%

Wrapped ROSE (WROSE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 26.10K
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什么是Wrapped ROSE (WROSE)

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Wrapped ROSE (WROSE) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped ROSE (WROSE) 的其他问题

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WROSE 兑换为当地货币

1 WROSE 兑换 AUD
A$0.11969208
1 WROSE 兑换 GBP
0.05984604
1 WROSE 兑换 EUR
0.07166748
1 WROSE 兑换 USD
$0.073884
1 WROSE 兑换 MYR
RM0.33173916
1 WROSE 兑换 TRY
2.61697128
1 WROSE 兑换 JPY
¥11.66037288
1 WROSE 兑换 RUB
7.554639
1 WROSE 兑换 INR
6.36436776
1 WROSE 兑换 IDR
Rp1,191.67725252
1 WROSE 兑换 PHP
4.33551312
1 WROSE 兑换 EGP
￡E.3.7348362
1 WROSE 兑换 BRL
R$0.45143124
1 WROSE 兑换 CAD
C$0.10639296
1 WROSE 兑换 BDT
9.01237032
1 WROSE 兑换 NGN
114.54827592
1 WROSE 兑换 UAH
3.12381552
1 WROSE 兑换 VES
Bs3.915852
1 WROSE 兑换 PKR
Rs20.57447748
1 WROSE 兑换 KZT
38.9885868
1 WROSE 兑换 THB
฿2.5637748
1 WROSE 兑换 TWD
NT$2.44334388
1 WROSE 兑换 CHF
Fr0.06723444
1 WROSE 兑换 HKD
HK$0.57481752
1 WROSE 兑换 MAD
.د.م0.74179536