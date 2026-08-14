Wrapped Ronin 今日价格

Wrapped Ronin (WRON) 今日实时价格为 $ 0.04980569，过去 24 小时内变化了 1.41%。当前 WRON 兑 USD 的汇率为 $ 0.04980569 每 WRON。

Wrapped Ronin 目前市值在 $ 3,318,527 排名第 #-，流通供应量为 66.65M WRON。过去 24 小时内，WRON 的交易价格在 $ 0.04804605（低点）和 $ 0.050052（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.130603，而历史最低价为 $ 0.0459503。

短期表现方面，WRON 在过去一小时内波动了 +1.64%，过去7 天内波动了 -3.93%。过去一天，总交易量达到 $ 169.99K。

Wrapped Ronin（WRON）市场信息

市值 $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M 成交量（24H） $ 169.99K$ 169.99K $ 169.99K 完全稀释市值 $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M 流通量 66.65M 66.65M 66.65M 总供应量 66,507,252.43110759 66,507,252.43110759 66,507,252.43110759

Wrapped Ronin 的当前市值为 $ 3.32M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 169.99K。WRON 的流通量为 66.65M，总供应量是 66507252.43110759，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.31M。