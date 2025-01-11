Wrapped Real Ether 价格 (WREETH)
今天 Wrapped Real Ether (WREETH) 的实时价格为 3,347.81 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WREETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Real Ether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.95K USD
- Wrapped Real Ether 当天价格变化为 -0.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped Real Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -17.937686437746。
在过去30天内，Wrapped Real Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -386.6044292380。
在过去60天内，Wrapped Real Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +107.7164563120。
在过去90天内，Wrapped Real Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +978.488039513785。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -17.937686437746
|-0.53%
|30天
|$ -386.6044292380
|-11.54%
|60天
|$ +107.7164563120
|+3.22%
|90天
|$ +978.488039513785
|+41.30%
Wrapped Real Ether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
-0.53%
-6.12%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WREETH 兑换 AUD
A$5,423.4522
|1 WREETH 兑换 GBP
￡2,711.7261
|1 WREETH 兑换 EUR
€3,247.3757
|1 WREETH 兑换 USD
$3,347.81
|1 WREETH 兑换 MYR
RM15,031.6669
|1 WREETH 兑换 TRY
₺118,579.4302
|1 WREETH 兑换 JPY
¥528,351.3742
|1 WREETH 兑换 RUB
₽342,313.5725
|1 WREETH 兑换 INR
₹288,380.3534
|1 WREETH 兑换 IDR
Rp53,996,927.9243
|1 WREETH 兑换 PHP
₱196,449.4908
|1 WREETH 兑换 EGP
￡E.169,231.7955
|1 WREETH 兑换 BRL
R$20,455.1191
|1 WREETH 兑换 CAD
C$4,820.8464
|1 WREETH 兑换 BDT
৳408,365.8638
|1 WREETH 兑换 NGN
₦5,190,377.6678
|1 WREETH 兑换 UAH
₴141,545.4068
|1 WREETH 兑换 VES
Bs177,433.93
|1 WREETH 兑换 PKR
Rs932,264.6507
|1 WREETH 兑换 KZT
₸1,766,639.337
|1 WREETH 兑换 THB
฿116,169.007
|1 WREETH 兑换 TWD
NT$110,712.0767
|1 WREETH 兑换 CHF
Fr3,046.5071
|1 WREETH 兑换 HKD
HK$26,045.9618
|1 WREETH 兑换 MAD
.د.م33,612.0124