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Wrapped POL 价格 (WPOL)

USD

Wrapped POL (WPOL) 实时价格图表

$0.45114
$0.45114$0.45114
-1.90%(1D)

今天 Wrapped POL (WPOL) 的价格

今天 Wrapped POL (WPOL) 的实时价格为 0.45114 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WPOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped POL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 27.62M USD
- Wrapped POL 当天价格变化为 -1.91%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped POL (WPOL) 价格表现 USD

今天内，Wrapped POL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0088244755012492
在过去30天内，Wrapped POL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1266041400
在过去60天内，Wrapped POL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0476848212
在过去90天内，Wrapped POL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0780168209225583

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0088244755012492-1.91%
30天$ -0.1266041400-28.06%
60天$ +0.0476848212+10.57%
90天$ +0.0780168209225583+20.91%

Wrapped POL (WPOL) 价格分析

Wrapped POL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.440173
$ 0.440173$ 0.440173

$ 0.463759
$ 0.463759$ 0.463759

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

+0.42%

-1.91%

-13.03%

Wrapped POL (WPOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.62M
$ 27.62M$ 27.62M

0.00
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什么是Wrapped POL (WPOL)

Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.

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Wrapped POL (WPOL) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped POL (WPOL) 的其他问题

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WPOL 兑换为当地货币

1 WPOL 兑换 AUD
A$0.7308468
1 WPOL 兑换 GBP
0.3654234
1 WPOL 兑换 EUR
0.4376058
1 WPOL 兑换 USD
$0.45114
1 WPOL 兑换 MYR
RM2.0256186
1 WPOL 兑换 TRY
15.9793788
1 WPOL 兑换 JPY
¥71.1989148
1 WPOL 兑换 RUB
46.129065
1 WPOL 兑换 INR
38.8611996
1 WPOL 兑换 IDR
Rp7,276.4505942
1 WPOL 兑换 PHP
26.4728952
1 WPOL 兑换 EGP
￡E.22.805127
1 WPOL 兑换 BRL
R$2.7564654
1 WPOL 兑换 CAD
C$0.6496416
1 WPOL 兑换 BDT
55.0300572
1 WPOL 兑换 NGN
699.4384332
1 WPOL 兑换 UAH
19.0741992
1 WPOL 兑换 VES
Bs23.91042
1 WPOL 兑换 PKR
Rs125.6289558
1 WPOL 兑换 KZT
238.066578
1 WPOL 兑换 THB
฿15.654558
1 WPOL 兑换 TWD
NT$14.9191998
1 WPOL 兑换 CHF
Fr0.4105374
1 WPOL 兑换 HKD
HK$3.5098692
1 WPOL 兑换 MAD
.د.م4.5294456