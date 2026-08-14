Wrapped Plume 今日价格

Wrapped Plume (WPLUME) 今日实时价格为 $ 0.01322384，过去 24 小时内变化了 11.48%。当前 WPLUME 兑 USD 的汇率为 $ 0.01322384 每 WPLUME。

Wrapped Plume 目前市值在 $ 965,169 排名第 #-，流通供应量为 72.98M WPLUME。过去 24 小时内，WPLUME 的交易价格在 $ 0.01196468（低点）和 $ 0.01324171（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.06047，而历史最低价为 $ 0.00854532。

短期表现方面，WPLUME 在过去一小时内波动了 +1.44%，过去7 天内波动了 +11.44%。过去一天，总交易量达到 $ 5.65K。

Wrapped Plume（WPLUME）市场信息

市值 $ 965.17K$ 965.17K $ 965.17K 成交量（24H） $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K 完全稀释市值 $ 965.10K$ 965.10K $ 965.10K 流通量 72.98M 72.98M 72.98M 总供应量 72,983,136.5654552 72,983,136.5654552 72,983,136.5654552

Wrapped Plume 的当前市值为 $ 965.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.65K。WPLUME 的流通量为 72.98M，总供应量是 72983136.5654552，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 965.10K。