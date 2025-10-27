Wrapped Peaq（WPEAQ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.087422 24H最低价 $ 0.093123 24H最高价 历史最高 $ 0.147401 最低价 $ 0.058887 涨跌幅（1H） -0.59% 涨跌幅（1D） -0.59% 漲跌幅（7D） +3.78%

Wrapped Peaq（WPEAQ）当前实时价格为 $0.089682。过去 24 小时内，WPEAQ 的交易价格在 $ 0.087422 至 $ 0.093123 之间波动，市场活跃度显著。WPEAQ 的历史最高价为 $ 0.147401，历史最低价为 $ 0.058887。

从短期表现来看，WPEAQ 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.59%，过去 24 小时内变动为 -0.59%，过去 7 天内累计变动为 +3.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Peaq（WPEAQ）市场信息

市值 $ 8.47M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 8.47M 流通量 94.11M 总供应量 94,107,277.93560226

Wrapped Peaq 的当前市值为 $ 8.47M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WPEAQ 的流通量为 94.11M，总供应量是 94107277.93560226，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.47M。