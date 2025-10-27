Wrapped Parasail Staked PEAQ（WSTPEAQ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.087828 24H最高价 $ 0.093552 历史最高 $ 0.147635 最低价 $ 0.071996 涨跌幅（1H） -0.17% 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） +5.60%

Wrapped Parasail Staked PEAQ（WSTPEAQ）当前实时价格为 $0.088846。过去 24 小时内，WSTPEAQ 的交易价格在 $ 0.087828 至 $ 0.093552 之间波动，市场活跃度显著。WSTPEAQ 的历史最高价为 $ 0.147635，历史最低价为 $ 0.071996。

从短期表现来看，WSTPEAQ 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.17%，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 +5.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Parasail Staked PEAQ（WSTPEAQ）市场信息

市值 $ 44.02K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 44.02K 流通量 494.91K 总供应量 494,910.8411065069

Wrapped Parasail Staked PEAQ 的当前市值为 $ 44.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WSTPEAQ 的流通量为 494.91K，总供应量是 494910.8411065069，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.02K。