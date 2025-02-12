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Wrapped OUSD 价格 (WOUSD)

USD

Wrapped OUSD (WOUSD) 实时价格图表

$1.22
$1.22$1.22
-0.10%(1D)

今天 Wrapped OUSD (WOUSD) 的价格

今天 Wrapped OUSD (WOUSD) 的实时价格为 1.22 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WOUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped OUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Wrapped OUSD 当天价格变化为 -0.17%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped OUSD (WOUSD) 价格表现 USD

今天内，Wrapped OUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002082086631225
在过去30天内，Wrapped OUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0128051200
在过去60天内，Wrapped OUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0259179240
在过去90天内，Wrapped OUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0447318661655498

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.002082086631225-0.17%
30天$ +0.0128051200+1.05%
60天$ +0.0259179240+2.12%
90天$ +0.0447318661655498+3.81%

Wrapped OUSD (WOUSD) 价格分析

Wrapped OUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.7
$ 1.7$ 1.7

-0.16%

-0.17%

-0.27%

Wrapped OUSD (WOUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Wrapped OUSD (WOUSD)

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Wrapped OUSD (WOUSD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped OUSD (WOUSD) 的其他问题

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WOUSD 兑换为当地货币

1 WOUSD 兑换 AUD
A$1.9276
1 WOUSD 兑换 GBP
0.976
1 WOUSD 兑换 EUR
1.1712
1 WOUSD 兑换 USD
$1.22
1 WOUSD 兑换 MYR
RM5.4412
1 WOUSD 兑换 TRY
43.9444
1 WOUSD 兑换 JPY
¥187.4286
1 WOUSD 兑换 RUB
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1 WOUSD 兑换 INR
105.5544
1 WOUSD 兑换 IDR
Rp19,999.9968
1 WOUSD 兑换 PHP
70.9674
1 WOUSD 兑换 EGP
￡E.61.5368
1 WOUSD 兑换 BRL
R$7.0272
1 WOUSD 兑换 CAD
C$1.7324
1 WOUSD 兑换 BDT
147.681
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Bs73.2
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Rs340.3922
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