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Wrapped Origin Sonic 价格 (WOS)

USD

Wrapped Origin Sonic (WOS) 实时价格图表

$0.470762
$0.470762$0.470762
+3.10%(1D)

今天 Wrapped Origin Sonic (WOS) 的价格

今天 Wrapped Origin Sonic (WOS) 的实时价格为 0.470762 USD。目前其市值为 $ 826.87K USD。WOS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Origin Sonic 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.08K USD
- Wrapped Origin Sonic 当天价格变化为 +3.16%
- 其循环供应量为 1.76M USD

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Wrapped Origin Sonic (WOS) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Origin Sonic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01444164
在过去30天内，Wrapped Origin Sonic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Wrapped Origin Sonic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wrapped Origin Sonic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01444164+3.16%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped Origin Sonic (WOS) 价格分析

Wrapped Origin Sonic 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.455205
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$ 0.477129
$ 0.477129$ 0.477129

$ 0.477129
$ 0.477129$ 0.477129

-1.33%

+3.16%

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Wrapped Origin Sonic (WOS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 826.87K
$ 826.87K$ 826.87K

$ 1.08K
$ 1.08K$ 1.08K

1.76M
1.76M 1.76M

什么是Wrapped Origin Sonic (WOS)

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

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Wrapped Origin Sonic (WOS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped Origin Sonic (WOS) 的其他问题

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WOS 兑换为当地货币

1 WOS 兑换 AUD
A$0.74380396
1 WOS 兑换 GBP
0.3766096
1 WOS 兑换 EUR
0.45193152
1 WOS 兑换 USD
$0.470762
1 WOS 兑换 MYR
RM2.10430614
1 WOS 兑换 TRY
16.9709701
1 WOS 兑换 JPY
¥72.29021272
1 WOS 兑换 RUB
45.43794824
1 WOS 兑换 INR
40.85743398
1 WOS 兑换 IDR
Rp7,717.40860128
1 WOS 兑换 PHP
27.37951792
1 WOS 兑换 EGP
￡E.23.7499429
1 WOS 兑换 BRL
R$2.71158912
1 WOS 兑换 CAD
C$0.66848204
1 WOS 兑换 BDT
56.9857401
1 WOS 兑换 NGN
706.849143
1 WOS 兑换 UAH
19.62606778
1 WOS 兑换 VES
Bs28.24572
1 WOS 兑换 PKR
Rs131.34730562
1 WOS 兑换 KZT
237.39586136
1 WOS 兑换 THB
฿16.08122992
1 WOS 兑换 TWD
NT$15.45511646
1 WOS 兑换 CHF
Fr0.42839342
1 WOS 兑换 HKD
HK$3.66723598
1 WOS 兑换 MAD
.د.م4.71232762