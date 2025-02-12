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Wrapped OKB 价格 (WOKB)

USD

Wrapped OKB (WOKB) 实时价格图表

$50.02
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+1.30%(1D)

今天 Wrapped OKB (WOKB) 的价格

今天 Wrapped OKB (WOKB) 的实时价格为 50.02 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WOKB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped OKB 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 849.54K USD
- Wrapped OKB 当天价格变化为 +1.39%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped OKB (WOKB) 价格表现 USD

今天内，Wrapped OKB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.685552
在过去30天内，Wrapped OKB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.2932669400
在过去60天内，Wrapped OKB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.7036707160
在过去90天内，Wrapped OKB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.60301413955403

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.685552+1.39%
30天$ +2.2932669400+4.58%
60天$ -4.7036707160-9.40%
90天$ +6.60301413955403+15.21%

Wrapped OKB (WOKB) 价格分析

Wrapped OKB 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 49.1
$ 49.1$ 49.1

$ 51.76
$ 51.76$ 51.76

$ 63.1
$ 63.1$ 63.1

-0.86%

+1.39%

+5.70%

Wrapped OKB (WOKB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 849.54K
$ 849.54K$ 849.54K

0.00
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什么是Wrapped OKB (WOKB)

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Wrapped OKB (WOKB) 资源

官网

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WOKB 兑换为当地货币

1 WOKB 兑换 AUD
A$79.0316
1 WOKB 兑换 GBP
40.016
1 WOKB 兑换 EUR
48.0192
1 WOKB 兑换 USD
$50.02
1 WOKB 兑换 MYR
RM223.0892
1 WOKB 兑换 TRY
1,801.7204
1 WOKB 兑换 JPY
¥7,684.5726
1 WOKB 兑换 RUB
4,826.4298
1 WOKB 兑换 INR
4,327.7304
1 WOKB 兑换 IDR
Rp819,999.8688
1 WOKB 兑换 PHP
2,909.6634
1 WOKB 兑换 EGP
￡E.2,523.0088
1 WOKB 兑换 BRL
R$288.1152
1 WOKB 兑换 CAD
C$71.0284
1 WOKB 兑换 BDT
6,054.921
1 WOKB 兑换 NGN
74,879.94
1 WOKB 兑换 UAH
2,085.3338
1 WOKB 兑换 VES
Bs3,001.2
1 WOKB 兑换 PKR
Rs13,956.0802
1 WOKB 兑换 KZT
25,224.0856
1 WOKB 兑换 THB
฿1,705.1818
1 WOKB 兑换 TWD
NT$1,642.6568
1 WOKB 兑换 CHF
Fr45.5182
1 WOKB 兑换 HKD
HK$389.6558
1 WOKB 兑换 MAD
.د.م500.7002