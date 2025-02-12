Wrapped OETH 价格 (WOETH)
今天 Wrapped OETH (WOETH) 的实时价格为 2,914.49 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WOETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped OETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.31 USD
- Wrapped OETH 当天价格变化为 -2.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped OETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -81.837227156783。
在过去30天内，Wrapped OETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -575.6598640850。
在过去60天内，Wrapped OETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -977.1929402220。
在过去90天内，Wrapped OETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -653.829249423638。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -81.837227156783
|-2.73%
|30天
|$ -575.6598640850
|-19.75%
|60天
|$ -977.1929402220
|-33.52%
|90天
|$ -653.829249423638
|-18.32%
Wrapped OETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-2.73%
-5.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Wrapped OETH provides a non-rebasing version of OETH that still earns yield. As an ERC-4626 tokenized vault, wOETH simplifies DeFi integrations and may provide tax benefits in some jurisdictions.
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|1 WOETH 兑换 AUD
A$4,604.8942
|1 WOETH 兑换 GBP
￡2,331.592
|1 WOETH 兑换 EUR
€2,797.9104
|1 WOETH 兑换 USD
$2,914.49
|1 WOETH 兑换 MYR
RM12,998.6254
|1 WOETH 兑换 TRY
₺104,979.9298
|1 WOETH 兑换 JPY
¥447,753.0987
|1 WOETH 兑换 RUB
₽281,219.1401
|1 WOETH 兑换 INR
₹252,161.6748
|1 WOETH 兑换 IDR
Rp47,778,516.9456
|1 WOETH 兑换 PHP
₱169,535.8833
|1 WOETH 兑换 EGP
￡E.147,006.8756
|1 WOETH 兑换 BRL
R$16,787.4624
|1 WOETH 兑换 CAD
C$4,138.5758
|1 WOETH 兑换 BDT
৳352,799.0145
|1 WOETH 兑换 NGN
₦4,362,991.53
|1 WOETH 兑换 UAH
₴121,505.0881
|1 WOETH 兑换 VES
Bs174,869.4
|1 WOETH 兑换 PKR
Rs813,171.8549
|1 WOETH 兑换 KZT
₸1,469,719.0172
|1 WOETH 兑换 THB
฿99,354.9641
|1 WOETH 兑换 TWD
NT$95,711.8516
|1 WOETH 兑换 CHF
Fr2,652.1859
|1 WOETH 兑换 HKD
HK$22,703.8771
|1 WOETH 兑换 MAD
.د.م29,174.0449