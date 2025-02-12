Wrapped OAS 价格 (WOAS)

USD

Wrapped OAS (WOAS) 实时价格图表

$0.02020377
$0.02020377$0.02020377
-1.40%(1D)

今天 Wrapped OAS (WOAS) 的价格

今天 Wrapped OAS (WOAS) 的实时价格为 0.02020377 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WOAS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped OAS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 262.10 USD
- Wrapped OAS 当天价格变化为 -1.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 WOAS兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 WOAS 价格信息的首选平台。

Wrapped OAS (WOAS) 价格表现 USD

今天内，Wrapped OAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003009403719296
在过去30天内，Wrapped OAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066786107
在过去60天内，Wrapped OAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0107601197
在过去90天内，Wrapped OAS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01627759116337512

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0003009403719296-1.46%
30天$ -0.0066786107-33.05%
60天$ -0.0107601197-53.25%
90天$ -0.01627759116337512-44.61%

Wrapped OAS (WOAS) 价格分析

Wrapped OAS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02013212
$ 0.02013212$ 0.02013212

$ 0.02149586
$ 0.02149586$ 0.02149586

$ 0.141084
$ 0.141084$ 0.141084

-0.62%

-1.46%

-13.76%

Wrapped OAS (WOAS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 262.10
$ 262.10$ 262.10

0.00
0.00 0.00

什么是Wrapped OAS (WOAS)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Wrapped OAS (WOAS) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped OAS (WOAS) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

WOAS 兑换为当地货币

1 WOAS 兑换 AUD
A$0.0319219566
1 WOAS 兑换 GBP
0.016163016
1 WOAS 兑换 EUR
0.0193956192
1 WOAS 兑换 USD
$0.02020377
1 WOAS 兑换 MYR
RM0.0901088142
1 WOAS 兑换 TRY
0.7277397954
1 WOAS 兑换 JPY
¥3.1039051851
1 WOAS 兑换 RUB
1.9494617673
1 WOAS 兑换 INR
1.7480301804
1 WOAS 兑换 IDR
Rp331.2092912688
1 WOAS 兑换 PHP
1.1752533009
1 WOAS 兑换 EGP
￡E.1.0190781588
1 WOAS 兑换 BRL
R$0.1163737152
1 WOAS 兑换 CAD
C$0.0286893534
1 WOAS 兑换 BDT
2.4456663585
1 WOAS 兑换 NGN
30.24504369
1 WOAS 兑换 UAH
0.8422951713
1 WOAS 兑换 VES
Bs1.2122262
1 WOAS 兑换 PKR
Rs5.6370538677
1 WOAS 兑换 KZT
10.1883571356
1 WOAS 兑换 THB
฿0.6887465193
1 WOAS 兑换 TWD
NT$0.6634918068
1 WOAS 兑换 CHF
Fr0.0183854307
1 WOAS 兑换 HKD
HK$0.1573873683
1 WOAS 兑换 MAD
.د.م0.2022397377