Wrapped NXM 今日价格

Wrapped NXM (WNXM) 今日实时价格为 $ 50.27，过去 24 小时内变化了 0.78%。当前 WNXM 兑 USD 的汇率为 $ 50.27 每 WNXM。

Wrapped NXM 目前市值在 $ 20,299,792 排名第 #-，流通供应量为 404.11K WNXM。过去 24 小时内，WNXM 的交易价格在 $ 47.2（低点）和 $ 53.07（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 130.82，而历史最低价为 $ 7.78。

短期表现方面，WNXM 在过去一小时内波动了 +3.30%，过去7 天内波动了 -6.57%。过去一天，总交易量达到 $ 3.67K。

Wrapped NXM（WNXM）市场信息

市值 $ 20.30M$ 20.30M $ 20.30M 成交量（24H） $ 3.67K$ 3.67K $ 3.67K 完全稀释市值 $ 20.30M$ 20.30M $ 20.30M 流通量 404.11K 404.11K 404.11K 总供应量 404,109.5118960928 404,109.5118960928 404,109.5118960928

Wrapped NXM 的当前市值为 $ 20.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.67K。WNXM 的流通量为 404.11K，总供应量是 404109.5118960928，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.30M。