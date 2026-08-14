Wrapped NVIDIA xStock 今日价格

Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) 今日实时价格为 $ 225.63，过去 24 小时内变化了 0.51%。当前 WNVDAX 兑 USD 的汇率为 $ 225.63 每 WNVDAX。

Wrapped NVIDIA xStock 目前市值在 $ 413,047 排名第 #-，流通供应量为 1.83K WNVDAX。过去 24 小时内，WNVDAX 的交易价格在 $ 223.28（低点）和 $ 227.15（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 228.63，而历史最低价为 $ 189.87。

短期表现方面，WNVDAX 在过去一小时内波动了 -0.43%，过去7 天内波动了 +2.78%。过去一天，总交易量达到 $ 448.85K。

Wrapped NVIDIA xStock（WNVDAX）市场信息

市值 $ 413.05K$ 413.05K $ 413.05K 成交量（24H） $ 448.85K$ 448.85K $ 448.85K 完全稀释市值 $ 413.05K$ 413.05K $ 413.05K 流通量 1.83K 1.83K 1.83K 总供应量 1,830.602125831209 1,830.602125831209 1,830.602125831209

Wrapped NVIDIA xStock 的当前市值为 $ 413.05K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 448.85K。WNVDAX 的流通量为 1.83K，总供应量是 1830.602125831209，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 413.05K。