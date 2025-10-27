Wrapped Nibiru（WNIBI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.01205156 24H最高价 $ 0.01246586 历史最高 $ 0.01247429 最低价 $ 0.00965263 涨跌幅（1H） +0.78% 涨跌幅（1D） +1.94% 漲跌幅（7D） +8.57%

Wrapped Nibiru（WNIBI）当前实时价格为 $0.01235343。过去 24 小时内，WNIBI 的交易价格在 $ 0.01205156 至 $ 0.01246586 之间波动，市场活跃度显著。WNIBI 的历史最高价为 $ 0.01247429，历史最低价为 $ 0.00965263。

从短期表现来看，WNIBI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.78%，过去 24 小时内变动为 +1.94%，过去 7 天内累计变动为 +8.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Nibiru（WNIBI）市场信息

市值 $ 135.21K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 135.21K 流通量 10.95M 总供应量 10,945,424.77

Wrapped Nibiru 的当前市值为 $ 135.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WNIBI 的流通量为 10.95M，总供应量是 10945424.77，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 135.21K。