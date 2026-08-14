Wrapped Neverland WMON 今日价格

Wrapped Neverland WMON (WNWMON) 今日实时价格为 $ 0.01947412，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WNWMON 兑 USD 的汇率为 $ 0.01947412 每 WNWMON。

Wrapped Neverland WMON 目前市值在 $ 98,250 排名第 #-，流通供应量为 2.30M WNWMON。过去 24 小时内，WNWMON 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03708703，而历史最低价为 $ 0.01890307。

短期表现方面，WNWMON 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 4.69K。

Wrapped Neverland WMON（WNWMON）市场信息

市值 $ 98.25K$ 98.25K $ 98.25K 成交量（24H） $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K 完全稀释市值 $ 97.05K$ 97.05K $ 97.05K 流通量 2.30M 2.30M 2.30M 总供应量 2,298,643.618098409 2,298,643.618098409 2,298,643.618098409

Wrapped Neverland WMON 的当前市值为 $ 98.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.69K。WNWMON 的流通量为 2.30M，总供应量是 2298643.618098409，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 97.05K。