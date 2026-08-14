Wrapped Neverland USDC 今日价格

Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) 今日实时价格为 $ 1.025，过去 24 小时内变化了 0.14%。当前 WNUSDC 兑 USD 的汇率为 $ 1.025 每 WNUSDC。

Wrapped Neverland USDC 目前市值在 $ 1,007,139 排名第 #-，流通供应量为 989.70K WNUSDC。过去 24 小时内，WNUSDC 的交易价格在 $ 1.012（低点）和 $ 1.035（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.15，而历史最低价为 $ 0.972629。

短期表现方面，WNUSDC 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +1.68%。过去一天，总交易量达到 $ 448.26。

Wrapped Neverland USDC（WNUSDC）市场信息

市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 成交量（24H） $ 448.26$ 448.26 $ 448.26 完全稀释市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 989.70K 989.70K 989.70K 总供应量 989,697.618338 989,697.618338 989,697.618338

Wrapped Neverland USDC 的当前市值为 $ 1.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 448.26。WNUSDC 的流通量为 989.70K，总供应量是 989697.618338，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.01M。