Wrapped Neon 价格 (WNEON)
今天 Wrapped Neon (WNEON) 的实时价格为 0.191997 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WNEON 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Neon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.91K USD
- Wrapped Neon 当天价格变化为 -8.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped Neon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.017120223443832。
在过去30天内，Wrapped Neon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0727642902。
在过去60天内，Wrapped Neon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1170714571。
在过去90天内，Wrapped Neon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1865206971690109。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.017120223443832
|-8.18%
|30天
|$ -0.0727642902
|-37.89%
|60天
|$ -0.1170714571
|-60.97%
|90天
|$ -0.1865206971690109
|-49.27%
Wrapped Neon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.91%
-8.18%
-28.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WNEON 兑换 AUD
A$0.30335526
|1 WNEON 兑换 GBP
￡0.1535976
|1 WNEON 兑换 EUR
€0.18431712
|1 WNEON 兑换 USD
$0.191997
|1 WNEON 兑换 MYR
RM0.85822659
|1 WNEON 兑换 TRY
₺6.92149185
|1 WNEON 兑换 JPY
¥29.49649911
|1 WNEON 兑换 RUB
₽18.53347041
|1 WNEON 兑换 INR
₹16.6653396
|1 WNEON 兑换 IDR
Rp3,147.49129968
|1 WNEON 兑换 PHP
₱11.16654552
|1 WNEON 兑换 EGP
￡E.9.68624865
|1 WNEON 兑换 BRL
R$1.10590272
|1 WNEON 兑换 CAD
C$0.27263574
|1 WNEON 兑换 BDT
৳23.24123685
|1 WNEON 兑换 NGN
₦288.2834955
|1 WNEON 兑换 UAH
₴8.00435493
|1 WNEON 兑换 VES
Bs11.51982
|1 WNEON 兑换 PKR
Rs53.56908297
|1 WNEON 兑换 KZT
₸96.82024716
|1 WNEON 兑换 THB
฿6.56053749
|1 WNEON 兑换 TWD
NT$6.30326151
|1 WNEON 兑换 CHF
Fr0.17471727
|1 WNEON 兑换 HKD
HK$1.49565663
|1 WNEON 兑换 MAD
.د.م1.92188997