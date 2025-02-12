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Wrapped Near 价格 (WNEAR)

USD

Wrapped Near (WNEAR) 实时价格图表

$3.21
$3.21$3.21
-3.70%(1D)

今天 Wrapped Near (WNEAR) 的价格

今天 Wrapped Near (WNEAR) 的实时价格为 3.21 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WNEAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Near 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.80M USD
- Wrapped Near 当天价格变化为 -3.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Near (WNEAR) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Near 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.126912244416219
在过去30天内，Wrapped Near 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0567994100
在过去60天内，Wrapped Near 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.7125940640
在过去90天内，Wrapped Near 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.094866457160241

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.126912244416219-3.80%
30天$ -1.0567994100-32.92%
60天$ -1.7125940640-53.35%
90天$ -2.094866457160241-39.48%

Wrapped Near (WNEAR) 价格分析

Wrapped Near 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.13
$ 3.13$ 3.13

$ 3.38
$ 3.38$ 3.38

$ 20.5
$ 20.5$ 20.5

-0.59%

-3.80%

-6.06%

Wrapped Near (WNEAR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

0.00
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什么是Wrapped Near (WNEAR)

Wrapped Near is a 1:1 equivalent of Near represented on the Near Blockchain.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Wrapped Near (WNEAR) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Near (WNEAR) 的其他问题

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WNEAR 兑换为当地货币

1 WNEAR 兑换 AUD
A$5.0718
1 WNEAR 兑换 GBP
2.568
1 WNEAR 兑换 EUR
3.0816
1 WNEAR 兑换 USD
$3.21
1 WNEAR 兑换 MYR
RM14.3487
1 WNEAR 兑换 TRY
115.7205
1 WNEAR 兑换 JPY
¥493.1523
1 WNEAR 兑换 RUB
309.8613
1 WNEAR 兑换 INR
278.628
1 WNEAR 兑换 IDR
Rp52,622.9424
1 WNEAR 兑换 PHP
186.6936
1 WNEAR 兑换 EGP
￡E.161.9445
1 WNEAR 兑换 BRL
R$18.4896
1 WNEAR 兑换 CAD
C$4.5582
1 WNEAR 兑换 BDT
388.5705
1 WNEAR 兑换 NGN
4,819.815
1 WNEAR 兑换 UAH
133.8249
1 WNEAR 兑换 VES
Bs192.6
1 WNEAR 兑换 PKR
Rs895.6221
1 WNEAR 兑换 KZT
1,618.7388
1 WNEAR 兑换 THB
฿109.6857
1 WNEAR 兑换 TWD
NT$105.3843
1 WNEAR 兑换 CHF
Fr2.9211
1 WNEAR 兑换 HKD
HK$25.0059
1 WNEAR 兑换 MAD
.د.م32.1321