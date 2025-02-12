Wrapped Moonbeam 价格 (WGLMR)
今天 Wrapped Moonbeam (WGLMR) 的实时价格为 0.132903 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WGLMR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Moonbeam 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 405.68K USD
- Wrapped Moonbeam 当天价格变化为 -4.55%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped Moonbeam 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063496580691415。
在过去30天内，Wrapped Moonbeam 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0492235764。
在过去60天内，Wrapped Moonbeam 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0777367190。
在过去90天内，Wrapped Moonbeam 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.04665485774731933。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0063496580691415
|-4.55%
|30天
|$ -0.0492235764
|-37.03%
|60天
|$ -0.0777367190
|-58.49%
|90天
|$ -0.04665485774731933
|-25.98%
Wrapped Moonbeam 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.95%
-4.55%
+2.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
WGLMR is the wrapped version of Moonbeam (GLMR) Moonbeam is much more than just an EVM implementation: it’s a highly specialized Layer 1 chain that mirrors Ethereum’s Web3 RPC, accounts, keys, subscriptions, logs, and more. The Moonbeam platform extends the base Ethereum feature set with additional features such as on-chain governance, staking, and cross-chain integrations. Moonbeam combines the best of both worlds: the familiar and easy-to-use tooling of Ethereum and the scalable, interoperable architecture of Polkadot. Dive into the tools, integrations, and comprehensive tutorials to start using and building on Moonbeam.
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|1 WGLMR 兑换 AUD
A$0.20998674
|1 WGLMR 兑换 GBP
￡0.1063224
|1 WGLMR 兑换 EUR
€0.12758688
|1 WGLMR 兑换 USD
$0.132903
|1 WGLMR 兑换 MYR
RM0.59407641
|1 WGLMR 兑换 TRY
₺4.79115315
|1 WGLMR 兑换 JPY
¥20.41788789
|1 WGLMR 兑换 RUB
₽12.82912659
|1 WGLMR 兑换 INR
₹11.5359804
|1 WGLMR 兑换 IDR
Rp2,178.73735632
|1 WGLMR 兑换 PHP
₱7.72963848
|1 WGLMR 兑换 EGP
￡E.6.70495635
|1 WGLMR 兑换 BRL
R$0.76552128
|1 WGLMR 兑换 CAD
C$0.18872226
|1 WGLMR 兑换 BDT
৳16.08790815
|1 WGLMR 兑换 NGN
₦199.5538545
|1 WGLMR 兑换 UAH
₴5.54072607
|1 WGLMR 兑换 VES
Bs7.97418
|1 WGLMR 兑换 PKR
Rs37.08126603
|1 WGLMR 兑换 KZT
₸67.02032484
|1 WGLMR 兑换 THB
฿4.54129551
|1 WGLMR 兑换 TWD
NT$4.36320549
|1 WGLMR 兑换 CHF
Fr0.12094173
|1 WGLMR 兑换 HKD
HK$1.03531437
|1 WGLMR 兑换 MAD
.د.م1.33035903