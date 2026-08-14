Wrapped MinoTari 今日价格

Wrapped MinoTari (WXTM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.04%。当前 WXTM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WXTM。

Wrapped MinoTari 目前市值在 $ 338,190 排名第 #-，流通供应量为 1.02B WXTM。过去 24 小时内，WXTM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00930537，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WXTM 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -17.93%。过去一天，总交易量达到 $ 17.42K。

Wrapped MinoTari（WXTM）市场信息

市值 $ 338.19K$ 338.19K $ 338.19K 成交量（24H） $ 17.42K$ 17.42K $ 17.42K 完全稀释市值 $ 338.19K$ 338.19K $ 338.19K 流通量 1.02B 1.02B 1.02B 总供应量 1,016,772,969.631746 1,016,772,969.631746 1,016,772,969.631746

Wrapped MinoTari 的当前市值为 $ 338.19K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.42K。WXTM 的流通量为 1.02B，总供应量是 1016772969.631746，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 338.19K。