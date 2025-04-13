Wrapped Minima 价格 (WMINIMA)
今天 Wrapped Minima (WMINIMA) 的实时价格为 0.0234433 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WMINIMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Minima 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Wrapped Minima 当天价格变化为 +0.55%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped Minima 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012907。
在过去30天内，Wrapped Minima 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0202179028。
在过去60天内，Wrapped Minima 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0047298850。
在过去90天内，Wrapped Minima 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.019611660237947686。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00012907
|+0.55%
|30天
|$ +0.0202179028
|+86.24%
|60天
|$ -0.0047298850
|-20.17%
|90天
|$ -0.019611660237947686
|-45.55%
Wrapped Minima 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+0.55%
+24.38%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Minima was founded in London in 2018. It has created an ultra-lean blockchain protocol that runs in full on a mobile or IoT device, allowing every user to run a constructing and validating node. By adopting this approach, Minima has enabled a completely decentralized network to be built, one that is scalable and inclusive, while remaining secure and resilient. Minima’s Public Presale will be for Wrapped Minima ($WMINIMA). 100% of Native Minima (1,000,000,000 $MINIMA coins) will be minted at the Token Generation Event, and 12.5% of these coins will be wrapped on the Ethereum blockchain as ERC-20 tokens (125,000,000 $WMINIMA coins), in order for Wrapped Minima to be tradable on exchanges shortly after the event.
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|1 WMINIMA 兑换 VND
₫601.1096553
|1 WMINIMA 兑换 AUD
A$0.037274847
|1 WMINIMA 兑换 GBP
￡0.017816908
|1 WMINIMA 兑换 EUR
€0.020630104
|1 WMINIMA 兑换 USD
$0.0234433
|1 WMINIMA 兑换 MYR
RM0.103619386
|1 WMINIMA 兑换 TRY
₺0.892251998
|1 WMINIMA 兑换 JPY
¥3.364347983
|1 WMINIMA 兑换 RUB
₽1.950013694
|1 WMINIMA 兑换 INR
₹2.015186068
|1 WMINIMA 兑换 IDR
Rp390.721510378
|1 WMINIMA 兑换 KRW
₩33.300035485
|1 WMINIMA 兑换 PHP
₱1.340487894
|1 WMINIMA 兑换 EGP
￡E.1.202172424
|1 WMINIMA 兑换 BRL
R$0.137377738
|1 WMINIMA 兑换 CAD
C$0.032351754
|1 WMINIMA 兑换 BDT
৳2.842500125
|1 WMINIMA 兑换 NGN
₦37.270627206
|1 WMINIMA 兑换 UAH
₴0.968442723
|1 WMINIMA 兑换 VES
Bs1.6644743
|1 WMINIMA 兑换 PKR
Rs6.559200907
|1 WMINIMA 兑换 KZT
₸12.090178676
|1 WMINIMA 兑换 THB
฿0.784647251
|1 WMINIMA 兑换 TWD
NT$0.758859621
|1 WMINIMA 兑换 AED
د.إ0.086036911
|1 WMINIMA 兑换 CHF
Fr0.018989073
|1 WMINIMA 兑换 HKD
HK$0.181685575
|1 WMINIMA 兑换 MAD
.د.م0.217553824
|1 WMINIMA 兑换 MXN
$0.47589899