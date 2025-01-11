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Wrapped Metis 价格 (WMETIS)

USD

Wrapped Metis (WMETIS) 实时价格图表

$37.49
$37.49$37.49
-2.80%(1D)

今天 Wrapped Metis (WMETIS) 的价格

今天 Wrapped Metis (WMETIS) 的实时价格为 37.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WMETIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Metis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.44M USD
- Wrapped Metis 当天价格变化为 -2.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped Metis (WMETIS) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Metis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.10538171727084
在过去30天内，Wrapped Metis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.1326367600
在过去60天内，Wrapped Metis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -10.5961338060
在过去90天内，Wrapped Metis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.01721990519499

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.10538171727084-2.86%
30天$ -11.1326367600-29.71%
60天$ -10.5961338060-28.27%
90天$ +3.01721990519499+8.76%

Wrapped Metis (WMETIS) 价格分析

Wrapped Metis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 37.31
$ 37.31$ 37.31

$ 38.73
$ 38.73$ 38.73

$ 145.41
$ 145.41$ 145.41

-0.13%

-2.86%

-15.63%

Wrapped Metis (WMETIS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

0.00
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什么是Wrapped Metis (WMETIS)

Wrapped Metis

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Wrapped Metis (WMETIS) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped Metis (WMETIS) 的其他问题

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WMETIS 兑换为当地货币

1 WMETIS 兑换 AUD
A$60.7014
1 WMETIS 兑换 GBP
30.3507
1 WMETIS 兑换 EUR
36.3459
1 WMETIS 兑换 USD
$37.47
1 WMETIS 兑换 MYR
RM168.2403
1 WMETIS 兑换 TRY
1,327.1874
1 WMETIS 兑换 JPY
¥5,913.5154
1 WMETIS 兑换 RUB
3,831.3075
1 WMETIS 兑换 INR
3,227.6658
1 WMETIS 兑换 IDR
Rp604,354.7541
1 WMETIS 兑换 PHP
2,198.7396
1 WMETIS 兑换 EGP
￡E.1,894.1085
1 WMETIS 兑换 BRL
R$228.9417
1 WMETIS 兑换 CAD
C$53.9568
1 WMETIS 兑换 BDT
4,570.5906
1 WMETIS 兑换 NGN
58,092.7386
1 WMETIS 兑换 UAH
1,584.2316
1 WMETIS 兑换 VES
Bs1,985.91
1 WMETIS 兑换 PKR
Rs10,434.2709
1 WMETIS 兑换 KZT
19,772.919
1 WMETIS 兑换 THB
฿1,300.209
1 WMETIS 兑换 TWD
NT$1,239.1329
1 WMETIS 兑换 CHF
Fr34.0977
1 WMETIS 兑换 HKD
HK$291.5166
1 WMETIS 兑换 MAD
.د.م376.1988