Wrapped MANTRA 今日价格

Wrapped MANTRA (WMANTRA) 今日实时价格为 $ 0.00495506，过去 24 小时内变化了 3.89%。当前 WMANTRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00495506 每 WMANTRA。

Wrapped MANTRA 目前市值在 $ 44,565 排名第 #-，流通供应量为 8.99M WMANTRA。过去 24 小时内，WMANTRA 的交易价格在 $ 0.00486525（低点）和 $ 0.00514409（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.071876，而历史最低价为 $ 0.00486525。

短期表现方面，WMANTRA 在过去一小时内波动了 +1.02%，过去7 天内波动了 -8.59%。过去一天，总交易量达到 $ 7.89K。

Wrapped MANTRA（WMANTRA）市场信息

市值 $ 44.57K$ 44.57K $ 44.57K 成交量（24H） $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K 完全稀释市值 $ 44.57K$ 44.57K $ 44.57K 流通量 8.99M 8.99M 8.99M 总供应量 8,993,766.427894 8,993,766.427894 8,993,766.427894

Wrapped MANTRA 的当前市值为 $ 44.57K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.89K。WMANTRA 的流通量为 8.99M，总供应量是 8993766.427894，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.57K。