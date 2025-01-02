Wrapped Mantle 价格 (WMNT)
今天 Wrapped Mantle (WMNT) 的实时价格为 1.34 USD。目前其市值为 $ 15.28M USD。WMNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Mantle 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.16M USD
- Wrapped Mantle 当天价格变化为 +4.26%
- 其循环供应量为 11.29M USD
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今天内，Wrapped Mantle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.054866。
在过去30天内，Wrapped Mantle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7052150660。
在过去60天内，Wrapped Mantle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.8680099820。
在过去90天内，Wrapped Mantle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7610137551436814。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.054866
|+4.26%
|30天
|$ +0.7052150660
|+52.63%
|60天
|$ +1.8680099820
|+139.40%
|90天
|$ +0.7610137551436814
|+131.44%
Wrapped Mantle 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.14%
+4.26%
+13.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WMNT 兑换 AUD
A$2.144
|1 WMNT 兑换 GBP
￡1.072
|1 WMNT 兑换 EUR
€1.2864
|1 WMNT 兑换 USD
$1.34
|1 WMNT 兑换 MYR
RM5.9898
|1 WMNT 兑换 TRY
₺47.3154
|1 WMNT 兑换 JPY
¥210.3934
|1 WMNT 兑换 RUB
₽149.3966
|1 WMNT 兑换 INR
₹114.905
|1 WMNT 兑换 IDR
Rp21,612.9002
|1 WMNT 兑换 PHP
₱77.6128
|1 WMNT 兑换 EGP
￡E.68.0184
|1 WMNT 兑换 BRL
R$8.308
|1 WMNT 兑换 CAD
C$1.9296
|1 WMNT 兑换 BDT
৳160.13
|1 WMNT 兑换 NGN
₦2,071.0906
|1 WMNT 兑换 UAH
₴56.4274
|1 WMNT 兑换 VES
Bs68.34
|1 WMNT 兑换 PKR
Rs373.458
|1 WMNT 兑换 KZT
₸703.4062
|1 WMNT 兑换 THB
฿45.9352
|1 WMNT 兑换 TWD
NT$44.0726
|1 WMNT 兑换 CHF
Fr1.206
|1 WMNT 兑换 HKD
HK$10.4118
|1 WMNT 兑换 MAD
.د.م13.5474