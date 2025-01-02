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Wrapped Mantle 价格 (WMNT)

USD

Wrapped Mantle (WMNT) 实时价格图表

$1.35
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+5.00%(1D)

今天 Wrapped Mantle (WMNT) 的价格

今天 Wrapped Mantle (WMNT) 的实时价格为 1.34 USD。目前其市值为 $ 15.28M USD。WMNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Mantle 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.16M USD
- Wrapped Mantle 当天价格变化为 +4.26%
- 其循环供应量为 11.29M USD

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Wrapped Mantle (WMNT) 价格表现 USD

今天内，Wrapped Mantle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.054866
在过去30天内，Wrapped Mantle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7052150660
在过去60天内，Wrapped Mantle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.8680099820
在过去90天内，Wrapped Mantle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7610137551436814

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.054866+4.26%
30天$ +0.7052150660+52.63%
60天$ +1.8680099820+139.40%
90天$ +0.7610137551436814+131.44%

Wrapped Mantle (WMNT) 价格分析

Wrapped Mantle 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+1.14%

+4.26%

+13.81%

Wrapped Mantle (WMNT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 15.28M
$ 15.28M$ 15.28M

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

11.29M
11.29M 11.29M

什么是Wrapped Mantle (WMNT)

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Wrapped Mantle (WMNT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped Mantle (WMNT) 的其他问题

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WMNT 兑换为当地货币

1 WMNT 兑换 AUD
A$2.144
1 WMNT 兑换 GBP
1.072
1 WMNT 兑换 EUR
1.2864
1 WMNT 兑换 USD
$1.34
1 WMNT 兑换 MYR
RM5.9898
1 WMNT 兑换 TRY
47.3154
1 WMNT 兑换 JPY
¥210.3934
1 WMNT 兑换 RUB
149.3966
1 WMNT 兑换 INR
114.905
1 WMNT 兑换 IDR
Rp21,612.9002
1 WMNT 兑换 PHP
77.6128
1 WMNT 兑换 EGP
￡E.68.0184
1 WMNT 兑换 BRL
R$8.308
1 WMNT 兑换 CAD
C$1.9296
1 WMNT 兑换 BDT
160.13
1 WMNT 兑换 NGN
2,071.0906
1 WMNT 兑换 UAH
56.4274
1 WMNT 兑换 VES
Bs68.34
1 WMNT 兑换 PKR
Rs373.458
1 WMNT 兑换 KZT
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1 WMNT 兑换 THB
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1 WMNT 兑换 TWD
NT$44.0726
1 WMNT 兑换 CHF
Fr1.206
1 WMNT 兑换 HKD
HK$10.4118
1 WMNT 兑换 MAD
.د.م13.5474