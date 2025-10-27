Wrapped M（WM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 24H最低价 $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 24H最高价 24H最低价 $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 24H最高价 $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 历史最高 $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 最低价 $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 涨跌幅（1H） -1.61% 涨跌幅（1D） -6.62% 漲跌幅（7D） +5.36% 漲跌幅（7D） +5.36%

Wrapped M（WM）当前实时价格为 $2.11。过去 24 小时内，WM 的交易价格在 $ 2.09 至 $ 2.28 之间波动，市场活跃度显著。WM 的历史最高价为 $ 2.96，历史最低价为 $ 0.363505。

从短期表现来看，WM 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.61%，过去 24 小时内变动为 -6.62%，过去 7 天内累计变动为 +5.36%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped M（WM）市场信息

市值 $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M 流通量 986.50K 986.50K 986.50K 总供应量 986,498.2516467648 986,498.2516467648 986,498.2516467648

Wrapped M 的当前市值为 $ 2.08M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WM 的流通量为 986.50K，总供应量是 986498.2516467648，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.08M。