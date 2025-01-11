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Wrapped IoTex 价格 (WIOTX)

USD

Wrapped IoTex (WIOTX) 实时价格图表

$0.03649514
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-3.00%(1D)

今天 Wrapped IoTex (WIOTX) 的价格

今天 Wrapped IoTex (WIOTX) 的实时价格为 0.03649514 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WIOTX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped IoTex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 329.57K USD
- Wrapped IoTex 当天价格变化为 -3.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped IoTex (WIOTX) 价格表现 USD

今天内，Wrapped IoTex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00114985226153194
在过去30天内，Wrapped IoTex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0094339863
在过去60天内，Wrapped IoTex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062512561
在过去90天内，Wrapped IoTex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00324425962807659

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00114985226153194-3.05%
30天$ -0.0094339863-25.84%
60天$ -0.0062512561-17.12%
90天$ -0.00324425962807659-8.16%

Wrapped IoTex (WIOTX) 价格分析

Wrapped IoTex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03642307
$ 0.03642307$ 0.03642307

$ 0.03893531
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$ 0.273365
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-2.15%

-3.05%

-13.18%

Wrapped IoTex (WIOTX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 329.57K
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什么是Wrapped IoTex (WIOTX)

Wrapped IoTex on IoTex chain

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Wrapped IoTex (WIOTX) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped IoTex (WIOTX) 的其他问题

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WIOTX 兑换为当地货币

1 WIOTX 兑换 AUD
A$0.0591221268
1 WIOTX 兑换 GBP
0.0295610634
1 WIOTX 兑换 EUR
0.0354002858
1 WIOTX 兑换 USD
$0.03649514
1 WIOTX 兑换 MYR
RM0.1638631786
1 WIOTX 兑换 TRY
1.2926578588
1 WIOTX 兑换 JPY
¥5.7596629948
1 WIOTX 兑换 RUB
3.731628065
1 WIOTX 兑换 INR
3.1436913596
1 WIOTX 兑换 IDR
Rp588.6312079142
1 WIOTX 兑换 PHP
2.1415348152
1 WIOTX 兑换 EGP
￡E.1.844829327
1 WIOTX 兑换 BRL
R$0.2229853054
1 WIOTX 兑换 CAD
C$0.0525530016
1 WIOTX 兑换 BDT
4.4516771772
1 WIOTX 兑换 NGN
56.5813351532
1 WIOTX 兑换 UAH
1.5430145192
1 WIOTX 兑换 VES
Bs1.93424242
1 WIOTX 兑换 PKR
Rs10.1628016358
1 WIOTX 兑换 KZT
19.258485378
1 WIOTX 兑换 THB
฿1.266381358
1 WIOTX 兑换 TWD
NT$1.2068942798
1 WIOTX 兑换 CHF
Fr0.0332105774
1 WIOTX 兑换 HKD
HK$0.2839321892
1 WIOTX 兑换 MAD
.د.م0.3664112056