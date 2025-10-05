Wrapped HLP（WHLP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24H最低价 $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24H最高价 24H最低价 $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 24H最高价 $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 历史最高 $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 最低价 $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 涨跌幅（1H） +0.34% 涨跌幅（1D） +0.22% 漲跌幅（7D） +0.35% 漲跌幅（7D） +0.35%

Wrapped HLP（WHLP）当前实时价格为 $1.026。过去 24 小时内，WHLP 的交易价格在 $ 1.019 至 $ 1.028 之间波动，市场活跃度显著。WHLP 的历史最高价为 $ 1.048，历史最低价为 $ 0.915753。

从短期表现来看，WHLP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.34%，过去 24 小时内变动为 +0.22%，过去 7 天内累计变动为 +0.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped HLP（WHLP）市场信息

市值 $ 7.09M$ 7.09M $ 7.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.09M$ 7.09M $ 7.09M 流通量 6.91M 6.91M 6.91M 总供应量 6,912,236.887182 6,912,236.887182 6,912,236.887182

Wrapped HLP 的当前市值为 $ 7.09M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WHLP 的流通量为 6.91M，总供应量是 6912236.887182，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.09M。