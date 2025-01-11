Wrapped HEC 价格 (WSHEC)
今天 Wrapped HEC (WSHEC) 的实时价格为 0.345903 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WSHEC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped HEC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 46.85 USD
- Wrapped HEC 当天价格变化为 +2.42%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped HEC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00817574。
在过去30天内，Wrapped HEC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2259374403。
在过去60天内，Wrapped HEC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2137455703。
在过去90天内，Wrapped HEC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5303156804791233。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00817574
|+2.42%
|30天
|$ -0.2259374403
|-65.31%
|60天
|$ -0.2137455703
|-61.79%
|90天
|$ -0.5303156804791233
|-60.52%
Wrapped HEC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.51%
+2.42%
-49.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The wsHEC token is, in short, wrapped staked HEC, a standard ERC20 token with accumulation of the rebase value of HEC, without rebasing.
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|1 WSHEC 兑换 AUD
A$0.56036286
|1 WSHEC 兑换 GBP
￡0.28018143
|1 WSHEC 兑换 EUR
€0.33552591
|1 WSHEC 兑换 USD
$0.345903
|1 WSHEC 兑换 MYR
RM1.55310447
|1 WSHEC 兑换 TRY
₺12.24842523
|1 WSHEC 兑换 JPY
¥54.59041146
|1 WSHEC 兑换 RUB
₽35.36858175
|1 WSHEC 兑换 INR
₹29.79608442
|1 WSHEC 兑换 IDR
Rp5,579.07986409
|1 WSHEC 兑换 PHP
₱20.28375192
|1 WSHEC 兑换 EGP
￡E.17.48539665
|1 WSHEC 兑换 BRL
R$2.11346733
|1 WSHEC 兑换 CAD
C$0.49810032
|1 WSHEC 兑换 BDT
৳42.19324794
|1 WSHEC 兑换 NGN
₦536.28109314
|1 WSHEC 兑换 UAH
₴14.62477884
|1 WSHEC 兑换 VES
Bs18.332859
|1 WSHEC 兑换 PKR
Rs96.32360841
|1 WSHEC 兑换 KZT
₸182.5330131
|1 WSHEC 兑换 THB
฿12.01667022
|1 WSHEC 兑换 TWD
NT$11.43901221
|1 WSHEC 兑换 CHF
Fr0.31477173
|1 WSHEC 兑换 HKD
HK$2.69112534
|1 WSHEC 兑换 MAD
.د.م3.47286612