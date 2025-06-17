Wrapped GUN 价格 (WGUN)
今天 Wrapped GUN (WGUN) 的实时价格为 0.02711548 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WGUN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped GUN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Wrapped GUN 当天价格变化为 -4.61%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped GUN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00131156509066241。
在过去30天内，Wrapped GUN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0129478179。
在过去60天内，Wrapped GUN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0118044151。
在过去90天内，Wrapped GUN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00131156509066241
|-4.61%
|30天
|$ -0.0129478179
|-47.75%
|60天
|$ -0.0118044151
|-43.53%
|90天
|$ 0
|--
Wrapped GUN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.57%
-4.61%
-21.61%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WGUN 兑换 VND
₫713.5438562
|1 WGUN 兑换 AUD
A$0.0412155296
|1 WGUN 兑换 GBP
￡0.0197943004
|1 WGUN 兑换 EUR
€0.0233193128
|1 WGUN 兑换 USD
$0.02711548
|1 WGUN 兑换 MYR
RM0.1149696352
|1 WGUN 兑换 TRY
₺1.0678076024
|1 WGUN 兑换 JPY
¥3.9227964916
|1 WGUN 兑换 RUB
₽2.125853632
|1 WGUN 兑换 INR
₹2.3384389952
|1 WGUN 兑换 IDR
Rp444.5159944512
|1 WGUN 兑换 KRW
₩37.0429995376
|1 WGUN 兑换 PHP
₱1.5398881092
|1 WGUN 兑换 EGP
￡E.1.3595701672
|1 WGUN 兑换 BRL
R$0.1488639852
|1 WGUN 兑换 CAD
C$0.036605898
|1 WGUN 兑换 BDT
৳3.3145962752
|1 WGUN 兑换 NGN
₦41.9094147332
|1 WGUN 兑换 UAH
₴1.1261058844
|1 WGUN 兑换 VES
Bs2.76577896
|1 WGUN 兑换 PKR
Rs7.679103936
|1 WGUN 兑换 KZT
₸13.898039274
|1 WGUN 兑换 THB
฿0.8812531
|1 WGUN 兑换 TWD
NT$0.7996355052
|1 WGUN 兑换 AED
د.إ0.0995138116
|1 WGUN 兑换 CHF
Fr0.0219635388
|1 WGUN 兑换 HKD
HK$0.2125853632
|1 WGUN 兑换 MAD
.د.م0.246750868
|1 WGUN 兑换 MXN
$0.5135671912