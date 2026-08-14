Wrapped Gonka 今日价格

Wrapped Gonka (WGNK) 今日实时价格为 $ 0.129421，过去 24 小时内变化了 1.47%。当前 WGNK 兑 USD 的汇率为 $ 0.129421 每 WGNK。

Wrapped Gonka 目前市值在 $ 15,326,270 排名第 #-，流通供应量为 118.42M WGNK。过去 24 小时内，WGNK 的交易价格在 $ 0.128854（低点）和 $ 0.132106（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.282399，而历史最低价为 $ 0.109233。

短期表现方面，WGNK 在过去一小时内波动了 +0.44%，过去7 天内波动了 -14.79%。过去一天，总交易量达到 $ 17.68K。

Wrapped Gonka（WGNK）市场信息

市值 $ 15.33M$ 15.33M $ 15.33M 成交量（24H） $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K 完全稀释市值 $ 55.93M$ 55.93M $ 55.93M 流通量 118.42M 118.42M 118.42M 总供应量 432,120,070.3647685 432,120,070.3647685 432,120,070.3647685

Wrapped Gonka 的当前市值为 $ 15.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.68K。WGNK 的流通量为 118.42M，总供应量是 432120070.3647685，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 55.93M。