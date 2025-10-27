Wrapped Goat Bitcoin（WGBTC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 111,041 24H最高价 $ 114,429 历史最高 $ 124,609 最低价 $ 104,626 涨跌幅（1H） +0.66% 涨跌幅（1D） +3.04% 漲跌幅（7D） +5.65%

Wrapped Goat Bitcoin（WGBTC）当前实时价格为 $114,429。过去 24 小时内，WGBTC 的交易价格在 $ 111,041 至 $ 114,429 之间波动，市场活跃度显著。WGBTC 的历史最高价为 $ 124,609，历史最低价为 $ 104,626。

从短期表现来看，WGBTC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.66%，过去 24 小时内变动为 +3.04%，过去 7 天内累计变动为 +5.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Goat Bitcoin（WGBTC）市场信息

市值 $ 402.70K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 402.70K 流通量 3.52 总供应量 3.519149746937624

Wrapped Goat Bitcoin 的当前市值为 $ 402.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WGBTC 的流通量为 3.52，总供应量是 3.519149746937624，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 402.70K。