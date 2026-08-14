Wrapped Glue 今日价格

Wrapped Glue (WGLUE) 今日实时价格为 $ 0.00267194，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WGLUE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00267194 每 WGLUE。

Wrapped Glue 目前市值在 $ 2,639,951 排名第 #-，流通供应量为 988.03M WGLUE。过去 24 小时内，WGLUE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.462231，而历史最低价为 $ 0.00205897。

短期表现方面，WGLUE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.00。

Wrapped Glue（WGLUE）市场信息

市值 $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M 成交量（24H） $ 1.00$ 1.00 $ 1.00 完全稀释市值 $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M 流通量 988.03M 988.03M 988.03M 总供应量 988,028,020.683327 988,028,020.683327 988,028,020.683327

Wrapped Glue 的当前市值为 $ 2.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.00。WGLUE 的流通量为 988.03M，总供应量是 988028020.683327，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.64M。