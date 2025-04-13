Wrapped gBera 价格 (WGBERA)
今天 Wrapped gBera (WGBERA) 的实时价格为 4.13 USD。目前其市值为 $ 16.00M USD。WGBERA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped gBera 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Wrapped gBera 当天价格变化为 -3.79%
- 其循环供应量为 3.87M USD
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今天内，Wrapped gBera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.162785985386747。
在过去30天内，Wrapped gBera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.2622692460。
在过去60天内，Wrapped gBera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Wrapped gBera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.162785985386747
|-3.79%
|30天
|$ -1.2622692460
|-30.56%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Wrapped gBera 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.30%
-3.79%
-29.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WGBERA 兑换 VND
₫105,897.33
|1 WGBERA 兑换 AUD
A$6.5667
|1 WGBERA 兑换 GBP
￡3.1388
|1 WGBERA 兑换 EUR
€3.6344
|1 WGBERA 兑换 USD
$4.13
|1 WGBERA 兑换 MYR
RM18.2546
|1 WGBERA 兑换 TRY
₺157.1878
|1 WGBERA 兑换 JPY
¥592.6963
|1 WGBERA 兑换 RUB
₽343.5334
|1 WGBERA 兑换 INR
₹355.0148
|1 WGBERA 兑换 IDR
Rp68,833.3058
|1 WGBERA 兑换 KRW
₩5,866.4585
|1 WGBERA 兑换 PHP
₱236.1534
|1 WGBERA 兑换 EGP
￡E.211.7864
|1 WGBERA 兑换 BRL
R$24.2018
|1 WGBERA 兑换 CAD
C$5.6994
|1 WGBERA 兑换 BDT
৳500.7625
|1 WGBERA 兑换 NGN
₦6,565.9566
|1 WGBERA 兑换 UAH
₴170.6103
|1 WGBERA 兑换 VES
Bs293.23
|1 WGBERA 兑换 PKR
Rs1,155.5327
|1 WGBERA 兑换 KZT
₸2,129.9236
|1 WGBERA 兑换 THB
฿138.2311
|1 WGBERA 兑换 TWD
NT$133.6881
|1 WGBERA 兑换 AED
د.إ15.1571
|1 WGBERA 兑换 CHF
Fr3.3453
|1 WGBERA 兑换 HKD
HK$32.0075
|1 WGBERA 兑换 MAD
.د.م38.3264
|1 WGBERA 兑换 MXN
$83.839