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Wrapped gBera 价格 (WGBERA)

USD

Wrapped gBera (WGBERA) 实时价格图表

$4.13
$4.13$4.13
-3.60%(1D)

今天 Wrapped gBera (WGBERA) 的价格

今天 Wrapped gBera (WGBERA) 的实时价格为 4.13 USD。目前其市值为 $ 16.00M USD。WGBERA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped gBera 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Wrapped gBera 当天价格变化为 -3.79%
- 其循环供应量为 3.87M USD

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Wrapped gBera (WGBERA) 价格表现 USD

今天内，Wrapped gBera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.162785985386747
在过去30天内，Wrapped gBera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.2622692460
在过去60天内，Wrapped gBera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wrapped gBera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.162785985386747-3.79%
30天$ -1.2622692460-30.56%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped gBera (WGBERA) 价格分析

Wrapped gBera 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 4.12
$ 4.12$ 4.12

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

$ 8.81
$ 8.81$ 8.81

-1.30%

-3.79%

-29.08%

Wrapped gBera (WGBERA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 16.00M
$ 16.00M$ 16.00M

--
----

3.87M
3.87M 3.87M

什么是Wrapped gBera (WGBERA)

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Wrapped gBera (WGBERA) 资源

官网

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WGBERA 兑换为当地货币

1 WGBERA 兑换 VND
105,897.33
1 WGBERA 兑换 AUD
A$6.5667
1 WGBERA 兑换 GBP
3.1388
1 WGBERA 兑换 EUR
3.6344
1 WGBERA 兑换 USD
$4.13
1 WGBERA 兑换 MYR
RM18.2546
1 WGBERA 兑换 TRY
157.1878
1 WGBERA 兑换 JPY
¥592.6963
1 WGBERA 兑换 RUB
343.5334
1 WGBERA 兑换 INR
355.0148
1 WGBERA 兑换 IDR
Rp68,833.3058
1 WGBERA 兑换 KRW
5,866.4585
1 WGBERA 兑换 PHP
236.1534
1 WGBERA 兑换 EGP
￡E.211.7864
1 WGBERA 兑换 BRL
R$24.2018
1 WGBERA 兑换 CAD
C$5.6994
1 WGBERA 兑换 BDT
500.7625
1 WGBERA 兑换 NGN
6,565.9566
1 WGBERA 兑换 UAH
170.6103
1 WGBERA 兑换 VES
Bs293.23
1 WGBERA 兑换 PKR
Rs1,155.5327
1 WGBERA 兑换 KZT
2,129.9236
1 WGBERA 兑换 THB
฿138.2311
1 WGBERA 兑换 TWD
NT$133.6881
1 WGBERA 兑换 AED
د.إ15.1571
1 WGBERA 兑换 CHF
Fr3.3453
1 WGBERA 兑换 HKD
HK$32.0075
1 WGBERA 兑换 MAD
.د.م38.3264
1 WGBERA 兑换 MXN
$83.839