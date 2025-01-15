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Wrapped FTN 价格 (WFTN)

USD

Wrapped FTN (WFTN) 实时价格图表

$3.81
$3.81$3.81
+0.10%(1D)

今天 Wrapped FTN (WFTN) 的价格

今天 Wrapped FTN (WFTN) 的实时价格为 3.81 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WFTN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped FTN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.33K USD
- Wrapped FTN 当天价格变化为 +0.16%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped FTN (WFTN) 价格表现 USD

今天内，Wrapped FTN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00621665
在过去30天内，Wrapped FTN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8347877640
在过去60天内，Wrapped FTN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8774879580
在过去90天内，Wrapped FTN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00621665+0.16%
30天$ +0.8347877640+21.91%
60天$ +0.8774879580+23.03%
90天$ 0--

Wrapped FTN (WFTN) 价格分析

Wrapped FTN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

$ 3.85
$ 3.85$ 3.85

$ 3.86
$ 3.86$ 3.86

+0.02%

+0.16%

+4.39%

Wrapped FTN (WFTN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.33K
$ 2.33K$ 2.33K

0.00
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什么是Wrapped FTN (WFTN)

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Wrapped FTN (WFTN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped FTN (WFTN) 的其他问题

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WFTN 兑换为当地货币

1 WFTN 兑换 AUD
A$6.1341
1 WFTN 兑换 GBP
3.0861
1 WFTN 兑换 EUR
3.6957
1 WFTN 兑换 USD
$3.81
1 WFTN 兑换 MYR
RM17.145
1 WFTN 兑换 TRY
135.1788
1 WFTN 兑换 JPY
¥602.1705
1 WFTN 兑换 RUB
388.5819
1 WFTN 兑换 INR
329.6793
1 WFTN 兑换 IDR
Rp62,459.0064
1 WFTN 兑换 PHP
223.7232
1 WFTN 兑换 EGP
￡E.192.1764
1 WFTN 兑换 BRL
R$23.0505
1 WFTN 兑换 CAD
C$5.4483
1 WFTN 兑换 BDT
463.4103
1 WFTN 兑换 NGN
5,916.1299
1 WFTN 兑换 UAH
161.2011
1 WFTN 兑换 VES
Bs201.93
1 WFTN 兑换 PKR
Rs1,062.4566
1 WFTN 兑换 KZT
2,022.2718
1 WFTN 兑换 THB
฿132.1308
1 WFTN 兑换 TWD
NT$125.5776
1 WFTN 兑换 CHF
Fr3.4671
1 WFTN 兑换 HKD
HK$29.6418
1 WFTN 兑换 MAD
.د.م38.3667