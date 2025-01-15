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Wrapped frxETH 价格 (WFRXETH)

USD

Wrapped frxETH (WFRXETH) 实时价格图表

$3,213.08
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+2.40%(1D)

今天 Wrapped frxETH (WFRXETH) 的价格

今天 Wrapped frxETH (WFRXETH) 的实时价格为 3,213.08 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WFRXETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped frxETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 152.97K USD
- Wrapped frxETH 当天价格变化为 +2.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped frxETH (WFRXETH) 价格表现 USD

今天内，Wrapped frxETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +77.28
在过去30天内，Wrapped frxETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -552.2330235240
在过去60天内，Wrapped frxETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +128.8753535680
在过去90天内，Wrapped frxETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +77.28+2.46%
30天$ -552.2330235240-17.18%
60天$ +128.8753535680+4.01%
90天$ 0--

Wrapped frxETH (WFRXETH) 价格分析

Wrapped frxETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,117.93
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$ 3,245.83
$ 3,245.83$ 3,245.83

$ 4,088.5
$ 4,088.5$ 4,088.5

-0.17%

+2.46%

-5.02%

Wrapped frxETH (WFRXETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 152.97K
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什么是Wrapped frxETH (WFRXETH)

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Wrapped frxETH (WFRXETH) 资源

官网

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WFRXETH 兑换为当地货币

1 WFRXETH 兑换 AUD
A$5,173.0588
1 WFRXETH 兑换 GBP
2,602.5948
1 WFRXETH 兑换 EUR
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1 WFRXETH 兑换 USD
$3,213.08
1 WFRXETH 兑换 MYR
RM14,458.86
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114,000.0784
1 WFRXETH 兑换 JPY
¥507,827.294
1 WFRXETH 兑换 RUB
327,702.0292
1 WFRXETH 兑换 INR
278,027.8124
1 WFRXETH 兑换 IDR
Rp52,673,434.1952
1 WFRXETH 兑换 PHP
188,672.0576
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￡E.162,067.7552
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