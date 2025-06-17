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Wrapped FRAX 价格 (WFRAX)

USD

Wrapped FRAX (WFRAX) 实时价格图表

$2.5
$2.5$2.5
-7.40%(1D)

今天 Wrapped FRAX (WFRAX) 的价格

今天 Wrapped FRAX (WFRAX) 的实时价格为 2.5 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WFRAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped FRAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 230.34K USD
- Wrapped FRAX 当天价格变化为 -7.47%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped FRAX (WFRAX) 价格表现 USD

今天内，Wrapped FRAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.202066961986106
在过去30天内，Wrapped FRAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.8476700000
在过去60天内，Wrapped FRAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wrapped FRAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.202066961986106-7.47%
30天$ -0.8476700000-33.90%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped FRAX (WFRAX) 价格分析

Wrapped FRAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.49
$ 2.49$ 2.49

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

-0.12%

-7.47%

-16.66%

Wrapped FRAX (WFRAX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 230.34K
$ 230.34K$ 230.34K

0.00
0.00 0.00

什么是Wrapped FRAX (WFRAX)

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Wrapped FRAX (WFRAX) 资源

官网

Wrapped FRAX（WFRAX）代币经济

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大家还在问：关于 Wrapped FRAX (WFRAX) 的其他问题

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WFRAX 兑换为当地货币

1 WFRAX 兑换 VND
65,787.5
1 WFRAX 兑换 AUD
A$3.8
1 WFRAX 兑换 GBP
1.825
1 WFRAX 兑换 EUR
2.15
1 WFRAX 兑换 USD
$2.5
1 WFRAX 兑换 MYR
RM10.6
1 WFRAX 兑换 TRY
98.45
1 WFRAX 兑换 JPY
¥361.675
1 WFRAX 兑换 RUB
196
1 WFRAX 兑换 INR
215.6
1 WFRAX 兑换 IDR
Rp40,983.6
1 WFRAX 兑换 KRW
3,415.3
1 WFRAX 兑换 PHP
141.975
1 WFRAX 兑换 EGP
￡E.125.35
1 WFRAX 兑换 BRL
R$13.725
1 WFRAX 兑换 CAD
C$3.375
1 WFRAX 兑换 BDT
305.6
1 WFRAX 兑换 NGN
3,863.975
1 WFRAX 兑换 UAH
103.825
1 WFRAX 兑换 VES
Bs255
1 WFRAX 兑换 PKR
Rs708
1 WFRAX 兑换 KZT
1,281.375
1 WFRAX 兑换 THB
฿81.25
1 WFRAX 兑换 TWD
NT$73.725
1 WFRAX 兑换 AED
د.إ9.175
1 WFRAX 兑换 CHF
Fr2.025
1 WFRAX 兑换 HKD
HK$19.6
1 WFRAX 兑换 MAD
.د.م22.75
1 WFRAX 兑换 MXN
$47.35